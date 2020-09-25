Казанский считает, что для России требование провести выборы на Донбассе – повод приостановить минские переговоры

На переговорах трехсторонней контактной группы рассматриваются проблемы реинтеграции Донбасса, а не внутренние дела Украины, к которым относятся и местные выборы. Об этом заявил представитель Донецкой области на переговорах в Минске, журналист Денис Казанский.

Требование России для Украины провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – всего лишь повод для приостановки переговоров по Донбассу. Об этом заявил представитель Донецкой области на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) Денис Казанский в эфире телеканала "Прямий".

"ТКГ обсуждает непосредственно проблемы реинтеграции Донбасса. Это закон об особом статусе и именно мирный процесс. Внутренние дела Украины, такие как местные выборы, которые не относятся сейчас к оккупированным территориям, мы говорим о местных выборах только на подконтрольной [территории], – они не имеют никакого отношения к ТКГ. И у нас в ТКГ нет такой компетенции обсуждать решения или Верховной Рады Украины, или российской Государственной думы. Мы обсуждаем непосредственно вопрос Донбасса", – сказал он.

То, что российская сторона имеет претензии к постановлению Верховной Рады о проведении местных выборов, является лишь поводом приостановить переговоры в минском формате, считает журналист.

"Это очень легко доказать. Потому что, например, в 2015 году, когда были местные выборы [в Украине], Верховная Рада принимала такое же постановление о местных выборах, и так же там говорили, что выборы в ОРДЛО невозможны, пока не будут выведены российские войска. То есть такие же были формулировки. Но тогда Россия ничего не блокировала, тогда их это совершенно не задевало, а сейчас они к этому прицепились. Прицепились только потому, что они почему-то решили потянуть время", – отметил Казанский.