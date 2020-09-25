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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Казанский считает, что для России требование провести выборы на Донбассе – повод приостановить минские переговоры

На переговорах трехсторонней контактной группы рассматриваются проблемы реинтеграции Донбасса, а не внутренние дела Украины, к которым относятся и местные выборы. Об этом заявил представитель Донецкой области на переговорах в Минске, журналист Денис Казанский.

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На переговорах ТКГ Казанский представляет Донецкую область
На переговорах ТКГ Казанский представляет Донецкую область
Фото: Конкурс художнього репортажу "Самовидець" / Facebook

Требование России для Украины провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – всего лишь повод для приостановки переговоров по Донбассу. Об этом заявил представитель Донецкой области на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) Денис Казанский в эфире телеканала "Прямий".

"ТКГ обсуждает непосредственно проблемы реинтеграции Донбасса. Это закон об особом статусе и именно мирный процесс. Внутренние дела Украины, такие как местные выборы, которые не относятся сейчас к оккупированным территориям, мы говорим о местных выборах только на подконтрольной [территории], – они не имеют никакого отношения к ТКГ. И у нас в ТКГ нет такой компетенции обсуждать решения или Верховной Рады Украины, или российской Государственной думы. Мы обсуждаем непосредственно вопрос Донбасса", – сказал он.

То, что российская сторона имеет претензии к постановлению Верховной Рады о проведении местных выборов, является лишь поводом приостановить переговоры в минском формате, считает журналист.

"Это очень легко доказать. Потому что, например, в 2015 году, когда были местные выборы [в Украине], Верховная Рада принимала такое же постановление о местных выборах, и так же там говорили, что выборы в ОРДЛО невозможны, пока не будут выведены российские войска. То есть такие же были формулировки. Но тогда Россия ничего не блокировала, тогда их это совершенно не задевало, а сейчас они к этому прицепились. Прицепились только потому, что они почему-то решили потянуть время", – отметил Казанский.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В документе сказано, что местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. Депутаты отметили, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Избирательный процесс начался 5 сентября

19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров советников глав государств "Нормандской четверки" в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление. "Это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Минск, Денис Казанский, реинтеграция, местные выборы, минские переговоры, война на Донбассе, выборы на Донбассе, ОРДЛО
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