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Постановление о местных выборах в Украине блокирует переговоры об обмене удерживаемыми лицами – Резников

Россия не настроена на быстрое установление мира на Донбассе и ищет любой повод, чтобы задерживать и затянуть переговорный процесс, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников отметил, что постановление о местных выборах противоречит Минским соглашениям
Резников отметил, что постановление о местных выборах противоречит Минским соглашениям
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Постановление украинского парламента о проведении местных выборов блокирует переговорный процесс по поводу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО. Об этом 18 сентября заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Усложнило ли это постановление ведение переговоров? Да, усложнило. Воспользовались ли им наши оппоненты для манипуляций? Да, воспользовались. Заблокировало ли переговорный процесс? Да, в значительной степени он заблокирован. Например, в том числе в гуманитарной подгруппе, где готовится освобождение около ста наших пленников", – подчеркнул он.

По словам Резникова, Россия не настроена на быстрое установление мира, поэтому она ищет любой повод, чтобы манипулятивно задерживать и затянуть переговорный процесс.

"Поэтому использование тезиса о том, что пункт 4 этого постановления (о выборах в ОРДЛО только после деоккупации. – "ГОРДОН") якобы ставит под сомнение стабильность ведения переговоров и отнесение Украины как страны, которая поддерживает минский процесс, используется ими во время дискуссии в каждой рабочей группе", – отметил он.

Министр не сомневается, что Россия и дальше будет искать поводы для блокировки переговоров, но подчеркивает, что пункт 4 постановления действительно противоречит пункту 9 комплекса мер Минских соглашений. Он объяснил, что согласно украинскому постановлению, сначала правительство Украины должно получить контроль над границей с РФ, а только потом провести выборы на территории ОРДЛО. Минские же соглашения предусматривают другой порядок – сначала выборы, а потом контроль над границей.

Резников отметил, что если бы парламент Украины смог проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятие Украиной минского процесса как безальтернативной площадки переговоров, то это дало бы сигнал нашим западным партнерам и расширило поле маневра работы украинской стороны в трехстороннем контактной группе. 

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров советников глав государств "Нормандской четверки" в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Алексей Резников, местные выборы, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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