3,5 млн мирных жителей Донбасса получили помощь Фонда Рината Ахметова – исследование

Предметом исследования, проведенного авторитетной британской консалтинговой компанией Envoy Partnership, стало влияние проекта "Продуктовая помощь населению" Фонда Рината Ахметова на жизнь мирных жителей.
Проект был запущен в 2014 году и стал самой большой и системной помощью жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим от вооруженного конфликта. В рамках проекта мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения было выдано более 12,5 млн продуктовых наборов. Исследование Envoy Partnership помогло определить точное количество людей, которым помогла эта поддержка.
"С помощью Impact Study изучается влияние социальных проектов на конкретные показатели качества жизни людей. Методология исследования уже зарекомендовала себя в мире. В частности, ее использует правительство Великобритании при планировании и оценке реформ. Результаты исследования стали отправной точкой во внутренней дискуссии Фонда о том, каким образом мы можем повышать пользу нашей помощи в будущем", – сказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.
Envoy Partnership провела более 100 успешных исследований социального влияния в различных секторах Великобритании, Франции, Швейцарии, Швеции и Австралии. Партнер и соучредитель компании Оливер Кемптон рассказал, что исследование, проведенное по инициативе Фонда Рината Ахметова, выходило за рамки просто количественной оценки объема предоставленной продовольственной помощи и числа людей, которые ее получили.
"Социальное влияние – это количественная оценка относительной важности изменений, которые люди переживают в своей жизни", – сказал Оливер Кемптон.
В качестве локального партнера к исследованию был привлечен Киевский международный институт социологии (КМИС). По словам директора учреждения Владимира Паниотто, в рамках исследования были проведены 1600 интервью по обе стороны линии соприкосновения.
"Методологию опроса, анкеты для опросов, а также детальные инструкции по проведению опроса и интервью предоставлял консультант из Лондона. КМИС работал "в полях", делал количественный и качественный социологической опрос среди получателей помощи Фонда Рината Ахметова", – рассказал Владимир Паниотто.
Исследование проводилось в шесть этапов и продолжалось несколько месяцев. Оливер Кемптон поделился некоторыми ключевыми выводами из отчета, подготовленного по результатам исследования. Так, выяснилось, что получили помощь Фонда Рината Ахметова в общей сложности 3,5 млн человек, в том числе 3,2 млн – продуктовую помощью. Эта цифра включает в себя прямых благополучателей и тех, с кем они делились едой.
Продовольственная помощь повысила продовольственную безопасность получателей: четверо из пяти жителей были обеспечены продуктами, которые покрывали основные потребности в еде, а трое из четырех жителей не смогли бы прокормить себя и оказались бы в условиях голода без помощи Фонда.
Продовольственная помощь также улучшила благосостояние получателей. Подавляющее большинство чувствовали заботу и что о них не забыли, а также чувствовали себя значимыми и менее изолированными (96% и 94% соответственно).
"Нужно отметить, что для Фонда Рината Ахметова на первом месте всегда люди, а не цифры. Социальное влияние измерялось исключительно для объективной и достоверной оценки эффективности Фонда. И мы рады, что получили очередное подтверждение тому, что Фонд Рината Ахметова меняет к лучшему жизни миллионов людей. Брифинг, который мы провели – первый шаг в презентации результатов Impact Study. По сути, мы презентовали не результаты исследования, а методологию, подходы к его организации и команду. Круглый стол с презентацией всего отчета для экспертной среды Украины и его обсуждение пройдет в октябре 2020 года", – сказала Наталья Емченко.
Краткий отчет с результатами исследования социального влияния проекта "Продуктовая помощь населению" будет опубликован до конца сентября в разделе "Публикации" на сайте Музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Сайт уже работает в тестовом режиме: https://civilvoicesmuseum.org/.
Видео онлайн-брифинга с презентацией краткого отчета по Impact Study: https://youtu.be/3nuqs3nLmNk.