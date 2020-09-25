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ВОЙНА В УКРАИНЕ Актуально

3,5 млн мирных жителей Донбасса получили помощь Фонда Рината Ахметова – исследование

В Украине впервые исследовали социальное влияние – методология, утвержденная Мировым банком, никогда ранее в стране не применялась.

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В рамках проекта мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения было выдано более 12,5 млн продуктовых наборов
В рамках проекта мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения было выдано более 12,5 млн продуктовых наборов
Фото: akhmetovfoundation.org

Предметом исследования, проведенного авторитетной британской консалтинговой компанией Envoy Partnership, стало влияние проекта "Продуктовая помощь населению" Фонда Рината Ахметова на жизнь мирных жителей.

Проект был запущен в 2014 году и стал самой большой и системной помощью жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим от вооруженного конфликта. В рамках проекта мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения было выдано более 12,5 млн продуктовых наборов. Исследование Envoy Partnership помогло определить точное количество людей, которым помогла эта поддержка.

Фото: akhmetovfoundation.or
Фото: akhmetovfoundation.or

"С помощью Impact Study изучается влияние социальных проектов на конкретные показатели качества жизни людей. Методология исследования уже зарекомендовала себя в мире. В частности, ее использует правительство Великобритании при планировании и оценке реформ. Результаты исследования стали отправной точкой во внутренней дискуссии Фонда о том, каким образом мы можем повышать пользу нашей помощи в будущем", – сказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Envoy Partnership провела более 100 успешных исследований социального влияния в различных секторах Великобритании, Франции, Швейцарии, Швеции и Австралии. Партнер и соучредитель компании Оливер Кемптон рассказал, что исследование, проведенное по инициативе Фонда Рината Ахметова, выходило за рамки просто количественной оценки объема предоставленной продовольственной помощи и числа людей, которые ее получили.

"Социальное влияние – это количественная оценка относительной важности изменений, которые люди переживают в своей жизни", – сказал Оливер Кемптон.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

В качестве локального партнера к исследованию был привлечен Киевский международный институт социологии (КМИС). По словам директора учреждения Владимира Паниотто, в рамках исследования были проведены 1600 интервью по обе стороны линии соприкосновения. 

"Методологию опроса, анкеты для опросов, а также детальные инструкции по проведению опроса и интервью предоставлял консультант из Лондона. КМИС работал "в полях", делал количественный и качественный социологической опрос среди получателей помощи Фонда Рината Ахметова", – рассказал Владимир Паниотто.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Исследование проводилось в шесть этапов и продолжалось несколько месяцев. Оливер Кемптон поделился некоторыми ключевыми выводами из отчета, подготовленного по результатам исследования. Так, выяснилось, что получили помощь Фонда Рината Ахметова в общей сложности 3,5 млн человек, в том числе 3,2 млн – продуктовую помощью. Эта цифра включает в себя прямых благополучателей и тех, с кем они делились едой. 

Продовольственная помощь повысила продовольственную безопасность получателей: четверо из пяти жителей были обеспечены продуктами, которые покрывали основные потребности в еде, а трое из четырех жителей не смогли бы прокормить себя и оказались бы в условиях голода без помощи Фонда.

Продовольственная помощь также улучшила благосостояние получателей. Подавляющее большинство чувствовали заботу и что о них не забыли, а также чувствовали себя значимыми и менее изолированными (96% и 94% соответственно).

"Нужно отметить, что для Фонда Рината Ахметова на первом месте всегда люди, а не цифры. Социальное влияние измерялось исключительно для объективной и достоверной оценки эффективности Фонда. И мы рады, что получили очередное подтверждение тому, что Фонд Рината Ахметова меняет к лучшему жизни миллионов людей. Брифинг, который мы провели – первый шаг в презентации результатов Impact Study. По сути, мы презентовали не результаты исследования, а методологию, подходы к его организации и команду. Круглый стол с презентацией всего отчета для экспертной среды Украины и его обсуждение пройдет в октябре 2020 года", – сказала Наталья Емченко.

Фото:
Фото: akhmetovfoundation.org

Краткий отчет с результатами исследования социального влияния проекта "Продуктовая помощь населению" будет опубликован до конца сентября в разделе "Публикации" на сайте Музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Сайт уже работает в тестовом режиме: https://civilvoicesmuseum.org/.

Видео онлайн-брифинга с презентацией краткого отчета по Impact Study: https://youtu.be/3nuqs3nLmNk.

Теги: Донбасс, помощь, исследование, Фонд Рината Ахметова, война в Украине, КМИС, Владимир Паниотто
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