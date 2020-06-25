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Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам в регионах 32 современных аппарата ИВЛ

Аппараты ИВЛ медики получают в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Это часть большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Реанимационное оборудование будет актуально даже через много лет для оказания помощи тяжелым больным.

Во многие больницы по всей Украине ИВЛ такого класса попадают впервые
Во многие больницы по всей Украине ИВЛ такого класса попадают впервые
Фото: fund.fdu.org.ua

В начале июня Фонд Рината Ахметова доставил в Украину и передал украинским государственным больницам 32 высококлассных аппарата искусственной вентиляции легких. Их получили учреждения здравоохранения во Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой и Луганской областях, а также Кривом Роге, Харькове и Киеве. 

Это крупнейшая на сегодня партия аппаратов ИВЛ, привезенная в страну с начала эпидемии коронавируса. Всего Фонд приобрел и передает украинским медикам 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Во многие больницы по всей Украине ИВЛ такого класса попадают впервые.

"200 аппаратов ИВЛ – это крупнейший частный вклад в сферу медицины Украины и ключевой элемент помощи стране в борьбе с коронавирусом в рамках программы Фонда "Ринат Ахметов – Cпасение жизней". Она направлена на решение важнейших медицинских потребностей страны. Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова в числе самых современных в мире, но самое главное – они просты в использовании и в значительной степени исключают человеческий фактор. Благодаря этому закупленные аппараты ИВЛ могут быть использованы сразу же после инсталляции практически в любом уголке Украины, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас", – рассказала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Аппараты ИВЛ медики получают в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Это часть большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Это реанимационное оборудование будет актуально и через много лет для оказания помощи тяжелым больным.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

"Насколько мне известно, в Украине аналогичных аппаратов крайне мало, а возможно, даже нет. В своей практике я не встречал настолько компактного и обширного диапазона работы такого плана аппаратов. Компактность и модульность данного аппарата позволяют ему работать практически сутками. Эти аппараты ИВЛ могут работать и в автономном, и в стационарном режимах. Они надежные. У них три режима работы: неонатальный, детский и взрослый. Достаточно нажать на нужную кнопку на сенсорной панели – и аппарат сразу начинает работать", – объяснил сервисный инженер Андрей Подлиннов.

Он рассказал, что аппарат практически без участия оператора настраивается индивидуально под каждого пациента.

"Оборудование подает звуковые сигналы, в том числе голосом на украинском или английском языках. Кроме того, в аппарате есть функция сердечно-легочной реанимации. Причем аппарат показывает и рассказывает, как провести реанимацию. Дает отсчет, сколько раз нужно нажать на грудную клетку человека, подсказывает, когда подать воздух. Это позволяет пациенту дышать. Аппарат интуитивно понятен, в его работу можно вникнуть за считанные минуты", – отметил эксперт.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

Аппараты ИВЛ от Фонда получил Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр. 

"Спасибо за эту большую и важную помощь. Фонд был с нами, когда было действительно тяжело. Благодаря этим аппаратам помощь получат те больные, которые продолжают поступать в больницы. Такое высокотехнологичное оборудование очень нужно больницам, которые первыми стали на защиту здоровья людей", – рассказал глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

Главврач Центра Любомир Малофий отметил, что аппарат ИВЛ – одна из главных потребностей украинских больниц.

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за аппаратуру, с которой будут работать и оказывать помощь наши специалисты. У нас были пациенты, которые нуждались в таких аппаратах, но не всем мы могли их предоставить из-за нехватки. Теперь у наших врачей таких случаев не будет", – отметил он.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

Два аппарата искусственной вентиляции легких доставили Центральной городской больнице Рубежного в Луганской области.

Как отметил руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, помощь Фонда оказалась очень необходимой: "Я хотел бы очередной раз поблагодарить Фонд Рината Ахметова за помощь Луганской области. Мы уже получали защитные костюмы для медиков и экспресс-тесты, а теперь дождались аппаратов ИВЛ. Я знаю, что за них в мире шла настоящая борьба. И все же, у нас они появились как раз вовремя".

Новые аппараты ИВЛ впечатлили медиков не только своими возможностями, но и внешним видом.

"От себя лично и всех медицинских работников больницы хотел бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова за неоценимую помощь и понимание проблем здравоохранения. Мне даже сложно представить, что это именно аппарат ИВЛ – настолько он современный и крутой. Это аппарат высокого класса. Большое спасибо", – сказал директор Центральной горбольницы Рубежного Эдуард Кравченко.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

16 июня Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" вручили два аппарата искусственной вентиляции легких медикам Харьковской областной клинической инфекционной больницы. 

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер поблагодарил Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" за помощь и рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.

"То, что делают бизнесмены, Фонд Рината Ахметова и футболисты, очень важно для нас. Мы понимаем, что без поддержки этих активных людей наша медицина, наверное, не выдержала бы. Поэтому я благодарен за помощь. Она на 100% своевременная, так как инфекционная больница заполнена, и в реанимации до сих пор находится достаточно много людей", – сказал Кучер.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

24 июня Фонд передал высококлассный аппарат ИВЛ госпиталю МВД в Киеве.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

Медики также получили от Фонда Рината Ахметова в подарок сертификаты на комплект медицинской спецодежды: врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры – и одежда будет сшита для них по спецзаказу. 

Теги: Ринат Ахметов, Харьков, Ивано-Франковск, Рубежное, Фонд Рината Ахметова, госпиталь, Алексей Кучер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Виталий Федорив
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