Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам в регионах 32 современных аппарата ИВЛ

Аппараты ИВЛ медики получают в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Это часть большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Реанимационное оборудование будет актуально даже через много лет для оказания помощи тяжелым больным.

В начале июня Фонд Рината Ахметова доставил в Украину и передал украинским государственным больницам 32 высококлассных аппарата искусственной вентиляции легких. Их получили учреждения здравоохранения во Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой и Луганской областях, а также Кривом Роге, Харькове и Киеве.

Это крупнейшая на сегодня партия аппаратов ИВЛ, привезенная в страну с начала эпидемии коронавируса. Всего Фонд приобрел и передает украинским медикам 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Во многие больницы по всей Украине ИВЛ такого класса попадают впервые.

"200 аппаратов ИВЛ – это крупнейший частный вклад в сферу медицины Украины и ключевой элемент помощи стране в борьбе с коронавирусом в рамках программы Фонда "Ринат Ахметов – Cпасение жизней". Она направлена на решение важнейших медицинских потребностей страны. Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова в числе самых современных в мире, но самое главное – они просты в использовании и в значительной степени исключают человеческий фактор. Благодаря этому закупленные аппараты ИВЛ могут быть использованы сразу же после инсталляции практически в любом уголке Украины, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас", – рассказала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Аппараты ИВЛ медики получают в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Это часть большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Это реанимационное оборудование будет актуально и через много лет для оказания помощи тяжелым больным.

Фото: fund.fdu.org.ua

"Насколько мне известно, в Украине аналогичных аппаратов крайне мало, а возможно, даже нет. В своей практике я не встречал настолько компактного и обширного диапазона работы такого плана аппаратов. Компактность и модульность данного аппарата позволяют ему работать практически сутками. Эти аппараты ИВЛ могут работать и в автономном, и в стационарном режимах. Они надежные. У них три режима работы: неонатальный, детский и взрослый. Достаточно нажать на нужную кнопку на сенсорной панели – и аппарат сразу начинает работать", – объяснил сервисный инженер Андрей Подлиннов.

Он рассказал, что аппарат практически без участия оператора настраивается индивидуально под каждого пациента.

"Оборудование подает звуковые сигналы, в том числе голосом на украинском или английском языках. Кроме того, в аппарате есть функция сердечно-легочной реанимации. Причем аппарат показывает и рассказывает, как провести реанимацию. Дает отсчет, сколько раз нужно нажать на грудную клетку человека, подсказывает, когда подать воздух. Это позволяет пациенту дышать. Аппарат интуитивно понятен, в его работу можно вникнуть за считанные минуты", – отметил эксперт.

Фото: fund.fdu.org.ua

Аппараты ИВЛ от Фонда получил Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр.

"Спасибо за эту большую и важную помощь. Фонд был с нами, когда было действительно тяжело. Благодаря этим аппаратам помощь получат те больные, которые продолжают поступать в больницы. Такое высокотехнологичное оборудование очень нужно больницам, которые первыми стали на защиту здоровья людей", – рассказал глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

Главврач Центра Любомир Малофий отметил, что аппарат ИВЛ – одна из главных потребностей украинских больниц.

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за аппаратуру, с которой будут работать и оказывать помощь наши специалисты. У нас были пациенты, которые нуждались в таких аппаратах, но не всем мы могли их предоставить из-за нехватки. Теперь у наших врачей таких случаев не будет", – отметил он.

Фото: fund.fdu.org.ua

Два аппарата искусственной вентиляции легких доставили Центральной городской больнице Рубежного в Луганской области.

Как отметил руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, помощь Фонда оказалась очень необходимой: "Я хотел бы очередной раз поблагодарить Фонд Рината Ахметова за помощь Луганской области. Мы уже получали защитные костюмы для медиков и экспресс-тесты, а теперь дождались аппаратов ИВЛ. Я знаю, что за них в мире шла настоящая борьба. И все же, у нас они появились как раз вовремя".

Новые аппараты ИВЛ впечатлили медиков не только своими возможностями, но и внешним видом.

"От себя лично и всех медицинских работников больницы хотел бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова за неоценимую помощь и понимание проблем здравоохранения. Мне даже сложно представить, что это именно аппарат ИВЛ – настолько он современный и крутой. Это аппарат высокого класса. Большое спасибо", – сказал директор Центральной горбольницы Рубежного Эдуард Кравченко.

Фото: fund.fdu.org.ua

16 июня Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" вручили два аппарата искусственной вентиляции легких медикам Харьковской областной клинической инфекционной больницы.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер поблагодарил Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" за помощь и рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.

"То, что делают бизнесмены, Фонд Рината Ахметова и футболисты, очень важно для нас. Мы понимаем, что без поддержки этих активных людей наша медицина, наверное, не выдержала бы. Поэтому я благодарен за помощь. Она на 100% своевременная, так как инфекционная больница заполнена, и в реанимации до сих пор находится достаточно много людей", – сказал Кучер.

Фото: fund.fdu.org.ua

24 июня Фонд передал высококлассный аппарат ИВЛ госпиталю МВД в Киеве.

Фото: fund.fdu.org.ua

Медики также получили от Фонда Рината Ахметова в подарок сертификаты на комплект медицинской спецодежды: врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры – и одежда будет сшита для них по спецзаказу.