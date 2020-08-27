15 лет Фонду Рината Ахметова: Масштабы помощи беспрецедентны, борьба с COVID-19 продолжается

Фонд Рината Ахметова приобрел и передает опорным государственным больницам более 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких, к этому времени медучреждения страны получили уже 106 аппаратов, на протяжении осени во все опорные больницы Украины будут поступать от Фонда новые партии оборудования.

15 июля исполнилось 15 лет Фонду Рината Ахметова. С самых первых дней работы Фонд реализовал и продолжает реализовывать проекты национального уровня. В первую очередь они направлены на помощь и спасение людей, а также на борьбу с социальными проблемами.

На сегодняшний день в активе Фонда – проекты и программы в сфере гуманитарной помощи, медицины и социального развития, преодоления сиротства и популяризации семейных форм воспитания.

Практически с самых первых дней эпидемии коронавируса стартовал проект национального масштаба. Чтобы максимально эффективно противостоять угрозе и повысить уровень медицины, Ринат Ахметов еще в феврале первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов SCM и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с инфекцией. Они направлены на решение важнейших медицинских потребностей страны, в числе которых были аппараты искусственной вентиляции легких. Поэтому Фонд приобрел и передает опорным государственным больницам более 200 современных аппаратов ИВЛ.

За полгода опорные государственные больницы получили от Фонда Рината Ахметова 106 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Оборудование уже спасает жизни больных во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской, Харьковской и Запорожской областях, а также в Киеве.

"Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Аппараты ИВЛ искали по всему миру. Сами медики признают, что сегодня практически нереально купить высококачественные аппараты ИВЛ, поскольку они необходимы в каждой стране мира. Это была сложная задача, но Фонд Рината Ахметова с нею справился. Более 200 современных аппаратов ИВЛ повысят уровень экстренной помощи в Украине. Более 100 аппаратов уже доставлены в страну. Это крупнейшая партия медоборудования, которая пересекла границу с начала карантина", – рассказала член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Вклад Фонда в обеспечение государственных больниц аппаратами ИВЛ получил высокую оценку президента Ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва.

"После послабления карантинных мер мы отмечаем увеличение количества новых зараженных коронавирусом. По оптимистичным сценариям, им заболеет больше половины населения страны. Нам нужно, чтобы у каждой койки отделений интенсивной терапии было по аппарату ИВЛ", – пояснил он.

Фото: akhmetovfoundation.org

Ранее по личному решению Рината Ахметова, в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" был реализован проект "200 "скорых" для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в экстренную медицину Украины за все время независимости. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

12 августа Фонд Рината Ахметова совместно с компанией "Метинвест" передали пять высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких Городской больнице №7 Каменского (Днепропетровская область).

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко поблагодарил Фонд Рината Ахметова, группу компаний SCM и "Метинвест" за системную помощь.

Александр Бондаренко. Фото: akhmetovfoundation.org

"Поздравляем Городскую больницу №7 Каменского. Благодаря Фонду Рината Ахметова сегодня мы передаем медикам пять аппаратов ИВЛ. Мы очень ждали это оборудование. На данный момент в Днепропетровской области зарегистрировано 1602 подтвержденных случая заболевания COVID-19, но ситуация в регионе стабильная, по критериям Минздрава мы находимся в "зеленой" зоне. Надеемся, что там и останемся, и уже 1 сентября дети смогут пойти в школу. Аппараты ИВЛ – это неоценимая помощь региону. Большая благодарность Фонду и медикам", – сказал Бондаренко.

Заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер отметил, что такая помощь сейчас очень актуальна: "Мы понимаем, что нас ждет вторая волна коронавируса и нужно быть к ней готовым. Никому не желаю оказаться в больнице, но я вижу, что здесь работают профессионалы, вижу достойные условия и конкретно за это медучреждение я спокоен".

Фото: akhmetovfoundation.org

Представитель компании "Метинвест" в Днепропетровской области, член областного штаба противодействия коронавирусу Дмитрий Мурашко выразил уверенность, что точечная помощь не способна сдержать распространение COVID-19. Остановить пандемию может только объединение усилий бизнеса и власти.

"Фонд Рината Ахметова совместно с компанией "Метинвест" в тесном сотрудничестве со штабами противодействия коронавирусу системно помогают Днепропетровщине. И среди такой помощи – обеспечение больниц необходимым оборудованием, которое стало дефицитным во всем мире", – сказал Мурашко.

Дмитрий Мурашко. Фото: akhmetovfoundation.org

Генеральный директор Днепродзержинского коксохимческого завода Евгений Дидусь рассказал, что Ринат Ахметов первым протянул руку помощи стране, когда возникла проблема эпидемии: "Он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов, входящих в группу SCM, чтобы реализовать программу, на которую было направлено 300 миллионов гривен. Одним из компонентов этой программы является закупка более 200 аппаратов ИВЛ. Поставки этого оборудования начались еще в марте".

Фото: akhmetovfoundation.org

По словам первого заместителя городского головы Александра Чернышова, медицинские учреждения Каменского теперь хорошо укомплектованы необходимым оборудованием.

"Благодарю Фонд Рината Ахметова за аппараты ИВЛ. Сегодня нам передали пять аппаратов искусственной вентиляции легких, а до этого еще три. Всего мы получили восемь аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. В больницах они будут нужны для спасения пациентов не только от осложнений коронавируса, но и других болезней", – сказал Чернышов.

Александр Чернышов. Фото: akhmetovfoundation.org

Главный врач Каменской городской больницы №7 Владимир Дяченко от имени коллектива поблагодарил Фонд Рината Ахметова за поддержку.

"Благодарен Фонду Рината Ахметова, который помогает нам с первых дней эпидемии. Сегодня новых аппаратов ИВЛ у нас практически столько же, сколько старых. Дай бог, чтобы они не пригодились, но если такая потребность возникнет, то мы сможем помочь больным", – сказал Дяченко.

Фондом были закуплены и переданы врачам экспресс-тесты для определения коронавируса, средства индивидуальной защиты для медиков, анализаторы ПЦР. Но главная медицинская потребность – аппараты искусственной вентиляции легких, которые помогают спасать жизни с тяжелыми осложнениями от инфекции.

Также были вручены сертификаты участникам онлайн-обучения, организованного Фондом совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

В конце церемонии врачам отделения интенсивной терапии вручили подарки от Рината Ахметова – комплекты медицинской одежды. Она была пошита для каждого медика индивидуально, по специальному заказу Фонда.

Владимир Дяченко. Фото: akhmetovfoundation.org

13 августа Фонд Рината передал врачам двух городских больниц Днепра – №16 и №9 – по современному аппарату искусственной вентиляции легких. Оборудование поможет спасать жизни тяжелых пациентов с коронавирусом.

По словам секретаря городского совета Днепра Александра Санжары, такая поддержка системы здравоохранения со стороны благотворителей очень важна.

Фото: akhmetovfoundation.org

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова и предприятия группы SCM за помощь нашим медикам. Аппараты ИВЛ, экспресс-тесты, защитные костюмы и маски, все остальное, что передается врачам, помогает спасать человеческие жизни. Мы благодарны всем, кто проявляет инициативу и идет навстречу нашим медикам. Вклад меценатов и спонсоров трудно переоценить", – сказал Санжара.

Представитель ДТЭК в Днепропетровской области Александр Савенко отметил, что в борьбу с угрозой пандемии активно включены все предприятия группы SCM: "Ринат Ахметов первым в Украине включился в мероприятия по противодействию распространения коронавируса и выделил на это 300 миллионов гривен. В тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения и местными органами власти были определены главные медицинские потребности. Сегодня мы передаем очередную партию аппаратов ИВЛ для области, где работают как угледобывающие, так и генерирующие предприятия компании. Здесь живут наши сотрудники и их семьи. Мы верим, что эти аппараты помогут медицинским работникам спасти не одну жизнь и после завершения пандемии. Он также вручил медикам, работающим в отделении интенсивной терапии, медицинскую спецодежду, пошитую Фондом Рината Ахметова по спецзаказу, индивидуально для каждого врача".

Фото: akhmetovfoundation.org

Генеральный директор больницы №16 Олег Хасилев рассказал, что возглавляемое им медучреждение является опорным для оказания помощи больным COVID-19.

"На сегодняшний день в нашей больнице лежат 62 больных со сложной формой пневмонии, четверо из них находятся в отделении реанимации. Поэтому такая помощь очень своевременна и необходима. Выражаю большую благодарность Фонду Рината Ахметова. Вся эта аппаратура, костюмы пойдут на защиту сотрудников больницы и оказание помощи больным как в реанимационном отделении, так и в палатах интенсивной терапии, где находятся больные с коронавирусом", – сказал Хасилев.

Олег Хасилев. Фото: akhmetovfoundation.org

Также были вручены сертификаты участникам онлайн-обучения, организованного Фондом совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

"Перевод на искусственную вентиляцию легких для тяжелых пациентов зачастую является последним шансом на выздоровление, поэтому знание всех тонкостей и особенностей респираторной поддержки пациента позволяют оказывать максимально эффективную помощь. Спасибо за этот семинар", – сказала врач Ксения Дубовик, одна из участниц вебинара.

Ксения Дубовик. Фото: akhmetovfoundation.org

"Если не перевести на ИВЛ пациента, которому она показана, он однозначно погибнет. Причем погибнет в течение очень короткого промежутка времени", – говорит профессор Юрий Кучин, первый проректор НМУ им. Богомольца.

Юрий Кучин. Фото: akhmetovfoundation.org

В Ивано-Франковской области заполнено более 40% коек в больницах, в медучреждениях области находятся более 6000 пациентов. В реанимациях нет свободных мест. Бороться за жизнь больных в тяжелом состоянии помогают аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. Регион получил от Фонда сразу 15 единиц этого оборудования.

"Ситуация с коронавирусом остается сложной, поэтому материально-техническое обеспечение крайне необходимо. Благодарим Фонд Рината Ахметова за помощь, потому что аппараты ИВЛ очень нужны", – отметил и.о. директора Центральной районной больницы Калуша Иван Красийчук.

"ВОЗ прогнозирует вторую волну эпидемии. Поэтому нужно уделить внимание обеспечению аппаратами ИВЛ. Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что предоставляет такую крайне необходимую помощь. Фонд был с нами, когда было действительно тяжело. Благодаря этим аппаратам помощь получат те больные, которые продолжают поступать в стационары. Такое высокотехнологичное оборудование очень нужно медучреждениям, которые первыми стали на защиту здоровья людей", – сказал глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

Фото: akhmetovfoundation.org

Подробнее о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, читайте в специальных материалах здесь и здесь.