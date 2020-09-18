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Фонд Рината Ахметова создает уникальный музей, посвященный событиям на Донбассе

Полномасштабный запуск проекта Фонда Рината Ахметова – музея "Голоса Мирных", в котором будут собраны свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе, – состоится в ноябре.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Музей будет работать в том числе как онлайн-архив
Музей будет работать в том числе как онлайн-архив
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова презентовал концепцию уникального проекта – музея Фонда "Голоса Мирных". Музей будет работать на стыке науки, публицистики и искусства. Станет пространством, в котором "мирные" смогут открыто рассказать свою личную историю. Материалы, собранные Фондом, будут также важным ресурсом для ученых, которые изучают вооруженные конфликты.

"Задача музея – объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Музей будет собирать, систематизировать и показывать миру свидетельства жителей Донбасса, которые оказались в войне и переживают ее прямо сейчас. Он будет работать как онлайн-архив, онлайн-экспозиции, онлайн- и офлайн-проекты, а еще как медиа", – сказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Наталья Емченко. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова
Наталья Емченко. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Идея создания музея "Голоса Мирных" принадлежит Ринату Ахметову. Концепция проекта разрабатывалась при участии авторитетных украинских и международных музейных экспертов. Одна из них – британский специалист по музейным проектам Лиззи Мориарти, в активе которой сотрудничество с Британским музеем.

Музей историй "мирных" станет важным ресурсом для исследователей, которые изучают и будут изучать вооруженный конфликт на Донбассе. Огромное преимущество онлайн-формата в том, что материалы будут доступны для всех желающих в любой точке мира в любой момент времени.

Перед запуском беспрецедентного документального проекта Фонда по сбору историй "мирных" Фонд провел огромную работу: консультации с представителями научной среды, хакатоны для историков, психологов и социологов, чтобы обсудить, как объективно и полно задокументировать свидетельства. Фонд следует мировым трендам, предлагая документировать конфликт на востоке Украины, опираясь на свидетельства очевидцев. 

"Ринат Ахметов помогал, помогает и будет помогать мирным жителям Донбасса. В 2014 году был создан гуманитарный штаб, который оказал беспрецедентную по своим масштабам помощь и, по сути, спас миллион жизней. За эти шесть лет Ринат Ахметов десятки тысяч раз слышал в письмах, сюжетах, записях в социальных сетях истории "мирных" о войне и их слова благодарности. И сейчас для сохранения этих свидетельств создается музей "Голоса Мирных", в основе которого – рассказы людей шахтерского края", – сказала Наталья Емченко.

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Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Сегодня в активе музея "Голоса Мирных" тысяча рассказов от первого лица в формате видеоисповедей, видеоинтервью. Это крупнейшая в Украине коллекция историй мирных жителей Донбасса. До 2025 года планируется собрать 100 000 свидетельств, но есть мечта о миллионе.

Среди главных приоритетов музея – достоверность и историческая ценность. Поэтому к работе над архивом будут привлечены люди науки. Консультантом музея стал историк Евгений Монастырский, переселенец из Луганска.

"В основе любой войны – человек. Свидетельства людей – главный источник, главный материал для восстановления ткани исторических событий. Чем больше свидетельств, тем объективнее картина. Иметь возможность поговорить с непосредственными участниками событий – мечта любого историка. Нам повезло, что так много людей готовы и могут делиться своими историями", – сказал Евгений Монастырский.

Музей "Голоса Мирных" – не просто национальный проект. Это проект мирового масштаба. Он станет окном, в которое сможет заглянуть мировое сообщество, чтобы понять жителей Донбасса и составить свое представление о жизни миллионов обычных людей, которые оказались заложниками этой ситуации.

Полномасштабный запуск проекта состоится в ноябре, но ознакомиться с ним и поделиться своей историей можно уже сейчас, перейдя по ссылке.

Теги: Ринат Ахметов, помощь, Фонд Рината Ахметова, война в Украине, война на Донбассе, музей
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