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15 лет Фонду Рината Ахметова: еда, лекарства и надежда для мирных жителей Донбасса

Работа "Гуманитарного штаба" Рината Ахметова вошла в историю, ведь его опыт спасения в условиях вооруженного конфликта до сих пор не имеет аналогов.

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С эвакуации и расселения людей началась крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова "Гуманитарный штаб"
С эвакуации и расселения людей началась крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – "Гуманитарный штаб"
Фото: akhmetovfoundation.org

Май 2014 года жительница Славянска Марина Галустова запомнила на всю жизнь. Мирный город в одно мгновение превратился в поле боевых действий. Ее младшему ребенку на тот момент был всего год и два месяца, старшие ходили в школу. Но с началом вооруженного конфликта об учебе, конечно, пришлось забыть.

"Дети первое время очень боялись обстрелов, забегали домой и ложились на пол, а потом привыкли. Продолжали заниматься своими делами, играли, пока вокруг все гремело", – вспоминает Марина.

Каждую ночь она не могла сомкнуть глаз. Переживала, что в дом может прилететь снаряд. Даже прикидывала, как лучше лечь, чтобы закрыть собой детей, если в квартиру прилетят осколки. Сомневалась – уезжать из города или нет. Надеялась до последнего, что скоро все закончится. Но когда люди в военной форме без опознавательных знаков убили соседку, чтобы забрать ее машину, поняла: нужно бежать немедленно! В эвакуации семье Марины помог Фонд Рината Ахметова.

"Мы позвонили на горячую линию Фонда Рината Ахметова. Там нам подсказали телефон волонтеров. Предлагали несколько вариантов, куда можно выехать: в Днепропетровск, Харьков, Донецк... Но в Донецк мы решили не ехать, там было неспокойно, мы побоялись. Решили ехать в Святогорск, потому что надеялись, что это все должно скоро закончиться. Нас вывезли. Это было 25 мая", – вспоминает Марина.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

В Святогорске семью поселили на турбазе. Фонд обеспечил всех эвакуированных (а это тысячи людей) самым необходимым: продуктами, лекарствами, одеждой. Спустя пару месяцев Марина с детьми вернулась домой. Сейчас у них все хорошо. Но в памяти порой всплывают те ужасные дни. И рука помощи, протянутая Фондом Рината Ахметова.

С эвакуации и расселения людей началась крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – "Гуманитарный штаб". Фонд стал первой организацией, которая занялась эвакуацией мирных жителей из зоны боевых действий. Фонд, а затем и "Гуманитарный штаб" Рината Ахметова вывезли из зоны активных боевых действий около 40 000 человек, из них почти 15 000 – дети.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

После завершения эвакуации Фонд начал решать другие гуманитарные вопросы мирного населения Донбасса. Прежде всего – тех, кто не смог или не захотел покинуть родные дома.

Основной работой "Штаба" стала уникальная для Украины система доставки и распределения гуманитарной помощи. Она базировалась на анализе потребностей населения, жестких временных рамках при сортировке продуктов, формировании продуктовых наборов и их доставке в населенные пункты вдоль 427-километровой линии соприкосновения. Одной из тех, кто регулярно получал помощь Фонда, была Наталья Андриенко из Авдеевки.

"У меня трое детей. Младшего, Эдика, родила уже после начала войны. Это была самая тяжелая беременность для меня. Потому что стресс постоянный был из-за стрельбы. Хорошо, что все живы-здоровы. Но за детей боюсь до сих пор, потому что периодически в город прилетают мины", – говорит Наталья Николаевна.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Женщина рассказывает, что после того, как ушла в декрет, выживать стало сложно. Рождение малыша еще больше усугубило ситуацию: "Новорожденные дети требуют особого ухода и питания. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова: "Фонд стал другом нашей семьи. Постоянно выдавал наборы выживания. Спасибо Ринату Леонидовичу за постоянную поддержку".

Работа "Гуманитарного штаба" Рината Ахметова вошла в историю, ведь его опыт спасения в условиях вооруженного конфликта до сих пор не имеет аналогов.

Начиная с 2014 года мирные жители в зоне конфликта получили около 12,5 миллиона наборов выживания, это больше 134 тысяч тонн продуктов, для доставки которых понадобилось 6700 груженных до отказа фур.

"Каждый день в телефонных звонках и письмах, которые продолжают поступать в Фонд, мирные жители Донбасса говорят о том, что эта помощь для них была гораздо больше, чем просто еда. Это была надежда. Это был знак, что о них помнят", – сказала член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Теги: Донецк, Ринат Ахметов, Славянск, помощь, Святогорск, Фонд Рината Ахметова, благотворительный фонд , война на Донбассе
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