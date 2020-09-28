Обвиняемый в деле МН17 Пулатов готов рассказать суду о боевых действиях на Донбассе – адвокат

Адвокат обвиняемого россиянина Олега Пулатова по делу о крушении малайзийского Boeing 777 Сабине тен Дуссхатэ заявила, что ее подзащитный не знает, как сбили самолет и что произошло в тот день на самом деле.

Россиянин Олег Пулатов, обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Украине в 2014 году, готов выступить перед судом 28 сентября, чтобы доказать свою невиновность и рассказать о войне на Донбассе. Об этом заявила одна из адвокатов Пулатова Сабине тен Дуссхатэ в судебном заседании по делу МН17 в понедельник, 28 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В России мы общались с нашим клиентом и получили много дополнительной информации. Наш клиент сказал, что его не привлекали ни к тому, чтобы отдать приказ транспортировать и охранять "Бук" [зенитно-ракетный комплекс, из которого сбили самолет], ни к тому, чтобы стрелять в самолет МН17. Он не был к этому причастен и не знает лично, как и почему был сбит МН17. Он не знает, что произошло на самом деле", – пояснила адвокат в начале заседания.

Вместе с тем подзащитный признает, что участвовал в военных действиях на востоке Украины.

"Пулатов хочет говорить по этим вопросам и хочет выступить перед этим судом, но мы против этого. Его фото было широко распространено, для него небезопасно появляться здесь. Также на его наложен арест и есть международный запрос", – уточнила тен Дуссхатэ.

Адвокат попросила суд предоставить больше времени, на выяснение причастности Пулатова к трагедии МН17. Она настаивала на предоставлении защите еще одного месяца для отправки запросов на дополнительное расследование.

"С ним [Пулатовым] надо больше говорить, нам нужно больше знать о позиции нашего клиента. Мы сможем направить окончательные запросы о дополнительном расследовании через месяц к судебному заседанию, которое назначено на 2 ноября", – обратилась к суду адвокат.

В заседании суда по делу МН17 объявили перерыв до 14.30 по киевскому времени.