Обвиняемый в деле МН17 Пулатов готов рассказать суду о боевых действиях на Донбассе – адвокат

Россиянин Олег Пулатов, обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Украине в 2014 году, готов выступить перед судом 28 сентября, чтобы доказать свою невиновность и рассказать о войне на Донбассе. Об этом заявила одна из адвокатов Пулатова Сабине тен Дуссхатэ в судебном заседании по делу МН17 в понедельник, 28 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"В России мы общались с нашим клиентом и получили много дополнительной информации. Наш клиент сказал, что его не привлекали ни к тому, чтобы отдать приказ транспортировать и охранять "Бук" [зенитно-ракетный комплекс, из которого сбили самолет], ни к тому, чтобы стрелять в самолет МН17. Он не был к этому причастен и не знает лично, как и почему был сбит МН17. Он не знает, что произошло на самом деле", – пояснила адвокат в начале заседания.
Вместе с тем подзащитный признает, что участвовал в военных действиях на востоке Украины.
"Пулатов хочет говорить по этим вопросам и хочет выступить перед этим судом, но мы против этого. Его фото было широко распространено, для него небезопасно появляться здесь. Также на его наложен арест и есть международный запрос", – уточнила тен Дуссхатэ.
Адвокат попросила суд предоставить больше времени, на выяснение причастности Пулатова к трагедии МН17. Она настаивала на предоставлении защите еще одного месяца для отправки запросов на дополнительное расследование.
"С ним [Пулатовым] надо больше говорить, нам нужно больше знать о позиции нашего клиента. Мы сможем направить окончательные запросы о дополнительном расследовании через месяц к судебному заседанию, которое назначено на 2 ноября", – обратилась к суду адвокат.
В заседании суда по делу МН17 объявили перерыв до 14.30 по киевскому времени.
Пулатов – один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга". Кроме него, в деле фигурируют двое россиян – "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин и экс-глава "разведки ДНР" Сергей Дубинский, а также украинец – командир разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леонид Харченко. Им всем 19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении в причастности к катастрофе.
Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.