В Северодонецке задержали боевика "ЛНР"

После освобождения Северодонецка от оккупационных войск задержанный боевик "ЛНР" длительное время скрывался от украинского правосудия, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, к боевикам на Донбассе злоумышленник присоединился в апреле 2014 года Фото: ssu.gov.ua

В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего участника террористической организации "ЛНР", который участвовал в захвате административных зданий органов государственной власти в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, к боевикам на Донбассе злоумышленник присоединился в апреле 2014 года. Установлено, что он причастен к штурму здания управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группировки одного из командиров "казачьих" подразделений на оккупированной территории Донбасса Павла Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке.

По оперативной информации, злоумышленник способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню Независимости Украины в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия.

Сейчас боевику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители проверяют данные о причастности злоумышленника к другим преступлениям, совершенным террористическими группировками на территории Луганской области.

Украинские военнослужащие освободили Северодонецк от российских оккупантов 22 июля 2014 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.