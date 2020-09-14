В Луганской области задержали бывшего боевика "ЛНР" – Госпогранслужба

Задержанный пособник боевиков в 2014 году помогал российским оккупантам в Северодонецке Луганской области, сообщает Госпогранслужба Украины.

По данным Госпогранслужбы, в 2014 году задержанный был активным членом незаконных вооруженных формирований Фото: dpsu.gov.ua

В Луганской области задержали бывшего боевика террористической организации "ЛНР". Об этом 14 сентября сообщает Госпогранслужба Украины.

"Оперативники Донецкого и Луганского пограничных отрядов разоблачили 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом незаконных вооруженных формирований", – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, мужчина стал на сторону российских оккупантов, содействуя агрессии РФ в Северодонецке Луганской области. Он выполнял задания пророссийских боевиков, в частности, охранял периметр Государственного института азотной промышленности, где террористы разместили свой штаб.

На днях оперативники установили местонахождение пособника боевиков и задержали его.

Национальная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Украинские военнослужащие освободили Северодонецк от российских оккупантов 22 июля 2014 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.