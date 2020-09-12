Боевики в течение суток соблюдали перемирие – штаб ООС

В течение 11–12 сентября по всей линии разграничения на Донбассе соблюдался режим тишины, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Российские боевики на Донбассе в течение 11 сентября не нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошлые сутки нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина", – заявили в штабе.

С начала суток 12 сентября обстрелов со стороны вооруженных группировок также не фиксировалось, добавили в штабе операции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.