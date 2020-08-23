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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В киевском метро задержали боевика "ДНР"

Задержанный на станции метро "Майдан Незалежности" Сергей Писарев имел при себе "документы", подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

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Мужчину задержали из-за подозрительного поведения
Мужчину задержали из-за подозрительного поведения
Фото: npu.gov.ua

Сегодня в Киеве правоохранители задержали боевика "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в столице.

"Полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Незалежности" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики". В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса", – говорится в сообщении.

Мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.

В полиции обнародовали документы задержанного – им оказался 33-летний Сергей Писарев.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: метро, полиция, Донбасс, боевики, Майдан Незалежности, ДНР, война на Донбассе, Нацполиция
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