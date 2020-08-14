СБУ задержала боевика, который участвовал в обстрелах украинских позиций

Злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одной из исправительных колоний Донбасса за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, боевик поселился недалеко от линии разграничения на подконтрольной Украине территории Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области в районе проведения Операции объединенных сил боевика незаконных вооруженных формирований, участвовавшем в обстрелах позиций украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 14 августа.

По информации спецслужбы, он оказывал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции, состоя на должности стрелка так называемой "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "Четвертой бригады второго армейского корпуса народной милиции ЛНР".

"Злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это он был освобожден из колонии", – отметили в СБУ.

Боевик скрывался на подконтрольной Киеву территории. По информации СБУ, он поселился недалеко мест дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на линии разграничения.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.