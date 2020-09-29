Режим прекращения огня боевики на Донбассе нарушили пять раз за сутки – штаб ООС

Все нарушения боевиками договоренностей о перемирии были зафиксированы 28 сентября в Донецкой области, отметили в штабе операции Объединенных сил.

28 сентября на Донбассе боевики пять раз нарушили договоренности о перемирии. Об этом 29 сентября проинформировал в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Все случаи зафиксированы в Донецкой области.

"Вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В утренние часы суток недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы возле населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины потерь и ранений в результате стрельбы боевиков нет.

Объединенные силы не отвечали на обстрелы, подчеркнули в пресс-центре.

В сводке за 28 сентября по состоянию на 18.00 штаб ООС информировал об одном обстреле.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.