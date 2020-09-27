Боевики четыре раза за день нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 27 сентября боевики на Донбассе нарушали перемирие с использованием гранатометов, пулемета и стрелкового оружия.

27 сентября боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, все случаи произошли в Донецкой области. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Выстрелами из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета враг нарушал провозглашенный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное. Из стрелкового оружия – на участках линии соприкосновения неподалеку от Орехово и Шумов", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.