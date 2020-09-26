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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе разминировали более 10 участков, определенных "Нормандской четверкой"

На подконтрольной Украине территории Донбасса удалось разминировать 12 участков. По данным командующего операцией Объединенных сил на Донбассе Владимира Кравченко, разминированы объекты водо- и газоснабжения.

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ООН: С начала войны на востоке Украины по состоянию на 20 ноября 2019 года на минах подорвались более 1000 человек
ООН: С начала войны на востоке Украины по состоянию на 20 ноября 2019 года на минах подорвались более 1000 человек
Фото: depositphotos.com

На Донбассе удалось разминировать 12 участков, о которых договорились лидеры стран "Нормандской четверки" на саммите в декабре прошлого года в Париже. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе Владимир Кравченко на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, которое 26 сентября прошло на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области, сообщила пресс-служба главы государства.

"Для исполнения договоренностей, достигнутых в Париже, было проведено разминирование на 12 участках, согласованных ранее. Разминированы объекты водо-, газоснабжения, необходимые для населения. На подконтрольной Украине стороне значительно уменьшилось количество людей, которые подрываются [на взрывных устройствах]", – доложил Кравченко участникам совещания.

По данным ООН на 20 ноября 2019 года, с начала войны на востоке Украины на минах подорвались более 1000 человек. В 2018 году 43% жертв среди мирного населения были связаны с подрывами на минах.

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 26 января этого года изъяли и обезвредили 33 838 взрывоопасных предметов.

В Париже 9 декабря 2019 года прошел саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

11 сентября 2020 года в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

15 сентября Зеленский сообщил, что, по его мнению, в течение 10 дней может состояться встреча советников лидеров "Нормандской четверки", после которой должна быть встреча непосредственно лидеров.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 16 сентября заявил, что о встрече лидеров "Нормандской четверки" говорить рано, а 17-го сказал, что ее стоит ждать в обозримом будущем.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия до сих пор ведут Вооруженные силы Украины с одной стороны и российская армия с поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, ООН, Берлин, Донбасс, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак, нормандский формат, разминирование, взрывы, Владимир Кравченко, ООС
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