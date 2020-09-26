На Донбассе разминировали более 10 участков, определенных "Нормандской четверкой"

На подконтрольной Украине территории Донбасса удалось разминировать 12 участков. По данным командующего операцией Объединенных сил на Донбассе Владимира Кравченко, разминированы объекты водо- и газоснабжения.

ООН: С начала войны на востоке Украины по состоянию на 20 ноября 2019 года на минах подорвались более 1000 человек Фото: depositphotos.com

На Донбассе удалось разминировать 12 участков, о которых договорились лидеры стран "Нормандской четверки" на саммите в декабре прошлого года в Париже. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе Владимир Кравченко на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, которое 26 сентября прошло на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области, сообщила пресс-служба главы государства.

"Для исполнения договоренностей, достигнутых в Париже, было проведено разминирование на 12 участках, согласованных ранее. Разминированы объекты водо-, газоснабжения, необходимые для населения. На подконтрольной Украине стороне значительно уменьшилось количество людей, которые подрываются [на взрывных устройствах]", – доложил Кравченко участникам совещания.

По данным ООН на 20 ноября 2019 года, с начала войны на востоке Украины на минах подорвались более 1000 человек. В 2018 году 43% жертв среди мирного населения были связаны с подрывами на минах.

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 26 января этого года изъяли и обезвредили 33 838 взрывоопасных предметов.

В Париже 9 декабря 2019 года прошел саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.