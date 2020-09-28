ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области боевики нарушили перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 28 сентября боевики на Донбассе вопреки договоренностям применили стрелковое оружие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В штабе ООС отметили, что ситуация на Донбассе контролируема
В штабе ООС отметили, что ситуация на Донбассе контролируема
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

28 сентября на Донбассе боевики один раз нарушили договоренности о прекращении огня, это произошло в Донецкой области. Об этом в сводке на 18.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"28 сентября российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что ситуация на Донбассе "остается контролируемой".

"Следуя договоренностям, которые вступили в действие 27 июля, украинские защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи", – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/959519941207289

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Донецкая область, Донбасс, боевики, обстрелы, Старогнатовка, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях
"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
Хайек сделала фото пальцами ног
Хайек сделала фото пальцами ног
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги
"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги
Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы
Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы
Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети
Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети
Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике
Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике
"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери
"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Внучка Ротару показала апартаменты в Нью-Йорке
Внучка Ротару показала апартаменты в Нью-Йорке
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Каменских рассекретила часть своего рациона
Каменских рассекретила часть своего рациона
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS