"Мерзавец и махровый идиот". Аваков призвал исключить Фокина из украинской делегации в ТКГ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что последние заявления замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина наносят колоссальный ущерб стране.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook раскритиковал замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, заявившего, что он не видит подтверждений войны между Украиной и Россией.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет, погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских "Градов" под Саур-Могилой и Иловайском!.. Мерзавец. "Их там нет" – это слова [президента России Владимира] Путина, а не представителя Украины", – написал министр.

Аваков уверен, что последние заявления Фокина наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев.

"Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум – снова на пенсию", – добавил он.

29 сентября Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия: "Подтверждений тому, что идет война между Российской Федерацией и Украиной, я не вижу".

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".