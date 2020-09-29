Историк Дмитриев боролся со Сталиным и получил сталинский срок. Репрессии здесь – и уже ничем не прикрываются

Приговор Юрию Дмитриеву.

1. Замена трех лет на 13 не имеет отношения даже к видимости суда. Такого разброса от одной инстанции к другой не бывает.

2. Причина только одна: на недавний приговор было обращено внимание общества – и власть постеснялась или постыдилась. Сегодня мы расслабились, будучи уверенными, что ничего плохого не произойдет, – и в тишине произошло преступление. Это гопники, которые никогда не грабят под фонарем, а фонарь здесь – мы.

3. Это приговор не Юрию Дмитриеву, а всем нам – людям, ставящим личность выше государства и его машины. Дмитриев боролся со Сталиным и получил сталинский срок. Репрессии здесь – и уже ничем не прикрываются.

3. Что делать дальше?

Во-первых, перестать молчать. Больше нельзя расслабляться и думать: "Обойдется". Не обойдется. Нас успешно бьют поодиночке.

Во-вторых, я предлагаю две простые вещи. У нас – людей демократических взглядов – огромный вес в обществе. Но во власти мы не представлены. Значит, нужно делать то, что мы можем. Говорить и требовать.

Сегодня вторник. Если каждый вторник все единомышленники, в том числе "лидеры мнений" с огромной аудиторией, будут просто говорить о политических репрессиях в современной России, это уже уменьшит их обороты. Гопники боятся фонарей. Мы готовы?

И дальше: пора ходить на суды. Прямо сейчас в Пензе идет апелляция по делу "Сети". Туда ездят считанные журналисты и правозащитники. Идет дело "Нового величия" (процесс Павла Ребровского). Идет множество других дел – например, активистов Бессрочки по будке Генпрокуратуры и т.д. Ходить туда – наш гражданский долг. Мы делали это для жертв 27 июля – и остановились. А репрессии – продолжились.

Кто не ходит в суды – приближает свои собственные. Кто не борется с репрессиями – сам становится их жертвой.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора