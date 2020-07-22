"Порнократия". Акунин прокомментировал приговор российскому правозащитнику Дмитриеву

Российского историка и правозащитника Юрия Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Писатель Борис Акунин заявил, что таким образом российский режим пытается "вывалять его в грязи".

Проживающий в Великобритании российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) считает обвинения в адрес главы карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева лживыми и сфабрикованными. Об этом он написал в Facebook.

"Дмитриеву вынесли приговор: три с половиной года колонии. По обвинению в одном из самых гнусных преступлений. Обвинению лживому и сфабрикованному. Все радуются, что Юрию Алексеевичу засчитают уже отбытые мытарства и через полтора месяца выпустят на свободу, а по-моему, это делает всю историю еще мерзее. Суд отлично знает, что человек невиновен и держать его в тюрьме не за что, но все равно заляпывает его грязью", – отметил Акунин.

Писатель добавил, что это – "самое отвратительное в [российском] режиме".

"Тех, кто [режиму] не нравится, он все время пытается вывалять в грязи. Одно слово – порнократия", – заключил Акунин.

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в распространении детской порнографии. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал приемную дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, Дмитриева задержали снова. В июле 2018-го Следком РФ предъявил Дмитриеву обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью, выразившемся в прикосновениях к ее половым органам. Дмитриев объяснял, что несколько раз прикасался к промежности девочки, страдавшей энурезом, чтобы проверить сухость белья, писала "Новая газета".

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорил к 3,5 года колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, правозащитник должен выйти на свободу в ноябре текущего года.

Дмитриев известен тем, что в 1997 году обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники правозащитника считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.