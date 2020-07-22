Приговор историку Дмитриеву – это война с правдой об истории Украины в составе СССР

Три с половиной года российское государство воевало с 64-летним историком Юрием Дмитриевым. Сегодня был объявлен приговор: 3,5 года лишения свободы в колонии.

Это была бы война чисто с правдой российской истории, но Юрий Дмитриев исследовал сталинский "Большой террор" и открыл миру страшную тайну Сандармоха. Урочища, в котором по приказу Сталина в течение всего одной недели осенью 1937 года были уничтожены тысячи политзаключенных. Среди них были сотни украинцев. Там скосили наших лучших, украинское Расстрелянное возрождение: Валерьяна Подмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антина Крушельницкого, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика и других.

Поэтому этот приговор непосредственно касается и нас – это война с правдой об истории Украины в составе СССР.

Юрий Дмитриев является жертвой стремления российского государства затоптать историческую память и тех, кто ее бережет.

Результат будет противоположным. Еще больше людей захотят узнать правду. И не только о Дмитриеве, но и о том, что он нашел в земле и в архивах.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора