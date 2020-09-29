"Динамо" – "Гент". Онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня киевское "Динамо" проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой раунд самого престижного клубного турнира Европы. Транслировать игру в прямом эфире будет телеканал "Футбол", "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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