Ермак: Моя личная позиция – Фокин должен уйти из ТКГ

После заявлений о конфликте на Донбассе и роли России в нем заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин должен покинуть ТКГ. Об этом написал в Facebook глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, РФ является участником конфликта, а не наблюдателем.
"Россия должна уйти с нашей земли, забрав все свое – армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры. А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться", – отметил Ермак.
Не Фокин виноват в дипломатических неудачах, которые терпело предыдущее руководство Украины, отметил глава ОПУ.
"Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии", – написал Ермак.
Он также подчеркнул, что при прежнем составе украинской делегации в ТКГ никогда не удавалось достичь соглашения о двухмесячной тишине на фронте.
Однако при этом глава президентского офиса отвергает заявления Фокина, сделанные на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
"Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти из ТКГ", – подытожил Ермак.
В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Именно Ермак рекомендовал его остальным переговорщикам.
29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Фокина "мерзавцем и махровым идиотом".
Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.