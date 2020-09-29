Ермак: Моя личная позиция – Фокин должен уйти из ТКГ

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин не несет ответственности за дипломатические неудачи, которые терпели его предшественники на минских переговорах, однако его сегодняшние высказывания нельзя оправдать. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, который в августе рекомендовал включить Фокина в ТКГ.

Ермак обвинил предшественников Фокина в том, что они попадались в российские ловушки Фото: ЕРА

После заявлений о конфликте на Донбассе и роли России в нем заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин должен покинуть ТКГ. Об этом написал в Facebook глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, РФ является участником конфликта, а не наблюдателем.

"Россия должна уйти с нашей земли, забрав все свое – армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры. А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться", – отметил Ермак.

Не Фокин виноват в дипломатических неудачах, которые терпело предыдущее руководство Украины, отметил глава ОПУ.

"Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии", – написал Ермак.

Он также подчеркнул, что при прежнем составе украинской делегации в ТКГ никогда не удавалось достичь соглашения о двухмесячной тишине на фронте.

Однако при этом глава президентского офиса отвергает заявления Фокина, сделанные на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти из ТКГ", – подытожил Ермак.

В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Именно Ермак рекомендовал его остальным переговорщикам.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Фокина "мерзавцем и махровым идиотом".

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.