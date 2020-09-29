Комитет Рады рекомендует Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его

29 сентября замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин давал пояснения в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти. После слушаний члены комитета проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому о "недопущении предательства национальных интересов Украины".

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства инициировал постановление Верховной Рады относительно "недопущения государственной измены в ходе осуществления политико-дипломатических мер для прекращения продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины". Текст проекта постановления опубликовал в Facebook первый заместитель главы комитета Роман Лозинский ("Голос").

Решение комитета принято после заслушивания пояснений заместителя главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.

Нардепы предложили президенту Владимиру Зеленскому осудить высказывания и действия Фокина и вывести его из состава делегации Украины в ТКГ.

Фокин сказал сегодня, что не видит подтверждений войны между РФ и Украиной и что никогда не будет врагом России.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, замглавы делегации заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

Эти заявления раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Фокина "мерзавцем и махровым идиотом".