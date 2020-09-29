"Слуга народа" планирует провести выездное заседание фракции на Донбассе – Арахамия

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, фракция намерена провести заседание в "нулевой зоне".

Арахамия не уточнил, какие вопросы будут обсуждать Фото: Слуга Народу Нравится / Facebook

Парламентская фракция "Слуга народа" намерена провести выездное заседание на Донбассе. Об этом глава фракции Давид Арахамия заявил 29 сентября во время общения с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".

"Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", – сказал он.

Арахамия отметил, что заседание состоится ориентировочно на следующей неделе.

Какие вопросы будут обсуждать, он не уточнил.

Предыдущее заседание фракции состоялось 28 сентября, рассказывала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире канала ICTV. Она говорила, что фракция 30 сентября встретится с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, который является заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

По словам Верешук, фракция хочет услышать, "что именно происходит" в ТКГ и "почему именно первый президент Украины [и глава делегации Леонид] Кравчук внес предложение [изменить текст постановления Верховной Рады о местных выборах в Украине]".