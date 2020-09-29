Верещук выпустила новый ролик, в котором не дает покоя намусорившему киевлянину

Народный депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук снова использовала в предвыборном видео образ с зеленым зонтом и желтым дождевиком.

По сценарию Верещук удается добиться своего и заставить мужчину выбросить мусор в урну Скриншот: Ірина Верещук / TikTok

Нардеп и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук опубликовала в TikTok новый предвыборный ролик.

В предыдущем видео политик "летала" над Киевом на зонтике в желтом дождевике. В новом сюжете кандидат в том же образе преследует мужчину, который выбросил мусор мимо урны. Верещук появляется везде, куда нарушитель порядка пытается от нее скрыться, и находит его даже в санузле офисного центра. В финале ролика мужчина возвращается на "место преступления", поднимает свою бумажку и выбрасывает ее в урну. Верещук одобрительно аплодирует.

"Пани мэр не позволит замусоривать столицу", – сказано в описании ролика.

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

3 сентября Верещук заметили на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве в образе Мэри Поппинс – сказочного персонажа из повести писательницы Памелы Трэверс. Она парила в воздухе на страховочном тросе в желтом плаще с зеленым зонтиком в руках.