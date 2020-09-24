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ПОЛИТИКА

Верещук прокомментировала знакомство с российской журналисткой Ахмедовой

Нардеп и кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук подтвердила, что ездила в 2015 году в Москву на церемонию вручения журналистке Марине Ахмедовой премии, и подчеркнула, что никогда этого не скрывала, а кампанию по этому поводу в СМИ считает заказной.

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Ирина Верещук: Все это всегда было в интернете, но начали этому добавлять эмоций только тогда, когда я стала кандидатом на должность городского головы Киева
Ирина Верещук: Все это всегда было в интернете, но начали этому добавлять эмоций только тогда, когда я стала кандидатом на должность городского головы Киева
Фото: hvylya.net

Кандидата в мэры Киева от партии “Слуга народа” и нардеп от этой политсилы Ирина Верещук подтвердила, что знакома с российской журналисткой Мариной Ахмедовой и что ездила в 2015 году на вручение ей журналистской премии в Москву. Об этом политик сообщила в эфире Politeka Online

Верещук подчеркнула, что эти факты давно известны, она их не скрывала, а поднявшаяся по этому поводу волна публикаций в СМИ – заказная кампания.

"Я действительно давала ей интервью. Она ко мне приехала в Рава-Русскую, тогда еще как к мэру, что сделало известным на весь мир заявление, в котором я назвала Россию "суррогатом империи зла", – сказала политик.

Она добавила, что в 2013 году, когда она выступила против отказа тогдашнего президента Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, к ней приезжало много журналистов из России, чтобы выяснить, почему Рава-Русская хочет в Европейский союз. Верещук напомнила, что Ахмедова в 2015 году брала интервью у сепаратистов и майдановцев, а также у генерала Сергея Кульчицкого, у тогдашнего главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша и мэра Львова Андрея Садового.

"Это ее работа – общаться с представителями разных сторон во время конфликтов, – сказала нардеп. – Была ли я на награждении в 2015 году? Да, была. Я этого не скрываю, и все это всегда было в интернете, но начали этому добавлять эмоций только тогда, когда я стала кандидатом на должность городского головы Киева. На тот момент я не была ни военнослужащим, ни государственным служащим, ни народным депутатом – была только гражданским лицом".

Верещук рассказала, что ей предлагали за деньги снять публикации об Ахмедовой, но она отказалась и сделала вывод о заказном характере этой кампании.

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила ее как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева на заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского. Тогда президент отмечал, что у Верещук есть опыт руководства городом, так как в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.

Теги: Россия, Рава-Русская, Ирина Верещук
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