Верещук снова вызвала Кличко на дебаты

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая баллотируется на должность киевского городского головы, уже звала действующего мэра Киева Виталия Кличко на дебаты, но он не ответил.

Ирина Верещук: Вам нечего скрывать, равно как и мне. Мы поговорим как мэр с мэром Фото: Ірина Верещук / Facebook

Кандидат в мэры Киева, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" 21 сентября предложила действующему городскому голове столицы Виталию Кличко прийти на дебаты и поговорить "как мэр с мэром".

"Уже как кандидат кандидата в который раз приглашаю: господин Кличко, приходите на дебаты. Вы же кандидат, вы же действующий городской голова. Вам нечего скрывать, равно как и мне. Мы поговорим как мэр с мэром", – заявила политик.

Она добавила, что Кличко не нужно бояться дебатов с ней, потому что она – бывший мэр маленького города Равы-Русской и женщина, не боится выйти против чемпиона мира по боксу.

В эфире программы "Народ против" на том же канале 10 сентября она заявила, что на дебатах Кличко может показать, был ли он эффективным управленцем.

"Пользуясь случаем, я приглашаю господина Кличко на дебаты. Это было бы очень важно... Мы могли бы услышать друг друга, задать друг другу вопросы. И все бы увидели, был он эффективным или нет. Это сразу видно. Знаете, как Петр I говорил? Без бумажки, чтобы "дурь каждого была видна", – сказала тогда Верещук.

20 сентября партия "Слуга народа" выдвигала своих кандидатов в Киевсовет. Ирина Верещук была официально утверждена как кандидат на пост мэра столицы. В собрании принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева на заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского. Тогда президент отмечал, что у Верещук есть опыт руководства городом: в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Мэром Киева с 2014 года является Виталий Кличко.