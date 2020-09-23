Верещук о "смотрящих" в Киеве: Я понимаю, как будет трудно. Мы должны понимать риски и готовить бронежилеты

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая баллотируется на должность киевского городского головы, заявила, что добро и поддержку на борьбу со схемой принятия решений в столице она получила от президента Владимира Зеленского.

Ирина Верещук: Я спрашивала, могу ли я рассчитывать, что мы будем делать это вместе? Он сказал: конечно же, ты можешь на меня рассчитывать Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Смотрящие" в Киеве – это очень большая проблема, заявила в эфире программы Vласть vs Vлащенко журналистки Наташи Влащенко нардеп от "Слуги народа" и кандидат на пост киевского городского головы Ирина Верещук.

"Что касается "смотрящих" – это очень большая проблема. Я глубоко погрузилась в нее – я понимаю, как будет трудно. Но я считаю, что система победит. Я имею в виду систему шагов, которые будут сделаны. Первый шаг – правила: должны быть правила для всех. И здесь мое преимущество – я никогда не была в схемах, я не связана с ними понятиями "кум, брат, сват". Могу спокойно прийти и сказать: будет вот так", – заявила политик.

Она добавила, что добро и поддержку на борьбу со схемой принятия решений в столице она получила от президента Владимира Зеленского.

"Я спрашивала, могу ли я рассчитывать, что мы будем делать это вместе? Он сказал: конечно же, ты можешь на меня рассчитывать. Поэтому, если мы берем на себя ответственность, мы должны понимать риски и готовить бронежилеты, которые нам придется надеть", – сказала Верещук.

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила ее как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева на заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского. Тогда президент отмечал, что у Верещук есть опыт руководства городом, так как в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.