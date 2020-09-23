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Штепу, которую обвиняют в сепаратизме, зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

Бывший мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа опубликовала фотографию удостоверения №1 кандидата на должность городского головы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Штепе объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации"
Штепе объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации"
Фото: Неля Игоревна Штепа / Facebook

Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом на должность городского головы Славянска. Об этом она сообщила в Facebook 22 сентября.

"Родные мои, теперь официально я являюсь кандидатом на должность славянского городского головы от Партии Мира и Развития. Нас с вами ждет победа. Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом", – написала Штепа.

Штепа выставила в соцсети фотографию удостоверения кандидата №1.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332534771524957&id=100043053107077

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.

Теги: выборы, Донецкая область, Славянск, Неля Штепа, местные выборы
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