Вилкул баллотируется в мэры Днепра

Экс-нардеп и лидер партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" Александр Вилкул заявил, что он – единственный, кто сможет составить "реальную альтернативу" действующему мэру Днепра Борису Филатову на местных выборах.

Вилкул уже подал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом в мэры Фото предоставлено пресс-службой Александра Вилкула

Днепропетровская областная организация партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" на конференции 22 сентября приняла решение выдвигать экс-нардепа и лидера этой политсилы Александра Вилкула кандидатом в мэры, сообщает информагентство "Мост-Днепр".

"Я имею высокую честь баллотироваться в мэры Днепра. Потому что умею и хочу работать. Потому что хорошо знаю городское хозяйство. Потому что я просто не могу подвести и предать людей, которые мне доверяют. И потому, что я единственный могу составить реальную альтернативу [действующему мэру города Борису] Филатову", – заявил на съезде Вилкул.

Как пишет агентство, экс-нардеп уже подал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом от "Блока Вилкула "Украинская перспектива".

Вилкул родился в Кривом Роге Днепропетровской области. В 2010 – 2012 годах был главой областной госадминистрации. Экс-нардеп рассказывал, что команда его политсилы выставит своих кандидатов "практически во всех" городах и объединенных территориальных общинах Днепропетровской области.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.