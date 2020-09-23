В Кировоградской области кандидат в мэры нанял двойника против своего конкурента – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства.

Кандидата в мэры Светловодска задержали во время передачи 10 тыс. грн Фото: ssu.gov.ua

Один из действующих депутатов Кировоградского областного совета, который является кандидатом в мэры Светловодска, вместе с помощником организовал схему перетягивания голосов избирателей на местных выборах. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, технический кандидат, у которого такая же фамилия, как у конкурента депутата облсовета, должен был зарегистрироваться для уменьшения голосов во время голосования.

Депутата и его помощника задержали после передачи 10 тыс. грн "двойнику" конкурента.

Задержанным собираются сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.