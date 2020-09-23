Верещук о случаях домогательства в Раде: Обидеть Иру может каждый, не каждый сможет убежать

Проявления харрасмента в парламенте действительно есть, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук и отметила, что сама она не сталкивалась с такими конфликтами.

Ирина Верещук: Я, видимо, настолько убедительна в моих, так сказать, вербальных проявлениях, и энергична, и независима, что я даже не помню, чтобы меня кто-то обидел за мое женское начало Фото: unn.com.ua

В парламенте бывают случаи домогательства к женщинам, рассказала в эфире программы Vласть vs Vлащенко журналистки Наташи Влащенко нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Есть, такие явления есть, но не со мной. Не в моем случае. Я с таким практически никогда не сталкивалась. В силу своего характера – я, видимо, настолько убедительна в моих, так сказать, вербальных проявлениях, и энергична, и настолько независима, что я даже не помню, чтобы меня кто-то обидел за мое женское начало. Так, по-человечески, наверное, конфликты были. Но знаете: обидеть Иру может каждый, не каждый сможет убежать", – заявила Верещук.

В Верховной Раде 5 декабря 2019 года произошла потасовка между нардепами от "Слуги народа" Максимом Бужанским и Гео Леросом, которого позже исключили из фракции по другим причинам. Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказал журналистам, что представителям его фракции пришлось разнимать дерущихся. Лерос подтвердил факт драки. По данным источника LB.ua в "Слуге народа", Лерос "нормально получил" от Бужанского за "плохое отношение к женщине". Верещук сообщила, что инцидент поизошел из-за нее.

"У нас действительно был мини-конфликт с Гео Леросом, который, как я считаю, неполитическим образом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация… Те, кто это услышал, пошли к нему. И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все", – сказала она.

Лерос заявил, что не оскорблял Верещук. Нардеп отметил, что с Бужанским у него было "легкое толкание" после "накалки эмоций". Как следует из переписки в чате Sluga Speakers, опубликованной изданием "Буквы", Верещук сделала замечание Леросу, попросив его не использовать мат. "Если позволите, то просила бы без матов писать, пан Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала она. Лерос ответил: "Не х...й делать".

После этого Верещук снова призвала коллегу извиниться. "Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила она. Лерос, в свою очередь, написал: "У меня плотный график. Лет через восемь давай".

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева на заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского. Тогда президент отмечал, что у Верещук есть опыт руководства городом: в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.