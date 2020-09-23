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ПОЛИТИКА

Кернеса выдвинули на пост мэра Харькова

Действующего городского голову Харькова избрали кандидатом в мэры от "Блока Кернеса – Успешный Харьков" единогласно, других претендентов на этот пост от политсилы не было.

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Кернес сейчас в Германии
Кернес сейчас в Германии
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" 23 сентября выдвинула мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", на пост городского головы, сообщает Kharkiv Today

Представил его кандидатуру на конференции первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, других претендентов партия не предлагала. Кернеса выбрали единогласно. 

Как пишет "Интерфакс-Украина", Кернес также возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от "Блока Кернеса – Успешный Харьков". 

Терехов во время общения с журналистами заявил: "Жизнедеятельности [Кернеса] ничего не угрожает. Сегодня он проходит курс реабилитации в связи с болезнью и в ближайшее время, я уверен, вернется в Харьков"

Кернеса госпитализировали в одну из харьковских больниц 10 сентября. Директор департамента по вопросам информации и связям со СМИ Юрий Сидоренко заявлял, что из-за ранения, которое Кернес получил в 2014 году, и на фоне COVID-19 мэру стало хуже. Слухи о коме, инсульте и подключении городского головы к аппарату ИВЛ в мэрии не подтверждали

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии и госпитализировали в клинику "Шарите". Его пасынок Родион Гайсинский в тот же день сообщил, что состояние здоровья политика стабильное, 18 сентября написал, что Кернес чувствует себя гораздо лучше

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Геннадий Кернес, местные выборы
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