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ПОЛИТИКА

Экс-депутат горсовета о болезни Кернеса: Наиболее прозорливые политики начнут искать поддержку у Ярославского

В последние 20–30 лет в Харькове есть только два имени, которые знают все, – это городской голова Геннадий Кернес и бизнесмен Александр Ярославский, пишет экс-депутат Харьковского горсовета и журналист Андрей Капустин.

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Не факт, что Ярославский (на фото) решит бороться за мэрское кресло, пишет Капустин, так как это давно не его уровень и размах
Не факт, что Ярославский (на фото) решит бороться за мэрское кресло, пишет Капустин, так как это давно не его уровень и размах
Фото: latifundist.com

До момента, когда тест харьковского городского головы Геннадия Кернеса на коронавирус дал положительный результат, ни у кого не возникало сомнений в том, кто победит на выборах мэра 25 октября, пишет в своем Facebook экс-депутат Харьковского горсовета и журналист Андрей Капустин.

"И потуги политических сил, раздувавших щеки при выдвижении своих кандидатов, были лишь попыткой сохранения лица. Но 16 сентября из харьковского аэропорта в Берлин вылетел немецкий специализированный медицинский самолет. Тот самый, что месяц назад вывозил из Томска отравленного российского политика Алексея Навального. А на борту – харьковский мэр Геннадий Кернес, который в итоге оказался в той самой клинике "Шарите". И теперь мой родной и любимый город вместо ситуации полной и кристальной ясности оказался в растерянности и неопределенности", – пишет Капустин.

Он добавил, что в Харькове в последние 20–30 лет есть только два имени, которые знают все, – это городской голова Геннадий Кернес и бизнесмен Александр Ярославский.

"И только два человека, влияние которых на все процессы в городе осязаемо, весомо и зримо. Кернес и Ярославский, Ярославский и Кернес. Многолетний градоначальник-устроитель городского быта Геннадий Адольфович и Александр Владиленович, который уже подарил городу Евро 2012 с аэропортом, стадионом, большим футболом, фешенебельным отелем, а теперь собирается подарить стране украинскую Кремниевую долину на базе ХТЗ", – заявил журналист.

В разные годы они были в разных отношениях: дружили, ругались, сотрудничали и соратничали, отмечает Капустин.

"И судьба распорядилась так, что в судный для человечества пандемический год помирились. Вместе говорили с бизнесом о помощи больницам, раздавали пайки и аптечки пенсионерам. А теперь, если Всевышний распорядится так, что здоровье не позволит Кернесу вернуться в мэрское кресло, то Ярославский останется один. Потому что есть он и все остальные. Политики, бизнесмены, несистемные кандидаты, имя которым легион, но которые по узнаваемости и по заслугам отстоят от Ярика (так Ярославского называют футбольные фаны, преданно ожидающие его "возвращения короля" в футбол) на множество пушечных выстрелов", – пишет он.

Журналист считает, что кресло мэра – не масштаб Ярославского, но может произойти всякое.

"Не факт, конечно, что Ярославский решит бороться за мэрское кресло. Это давно не его уровень и размах. Но мало ли что. Демонстративно дистанцировавшись от политики, Ярославский работает над проектами не столько бизнесовыми, сколько общенациональными – причем не только в Харькове. Джек Ма в университете Каразина, "Экополис ХТЗ" – сердце будущей украинской Кремниевой Долины, новый аэропорт в Днепре. И если он не интересуется политикой, то политика – от ОП до главы сельрады и рядового избирателя – интересуется им. И именно благодаря ему, структурообразующему и структуроудерживающему, думаю, Харькову удастся избежать хаоса, неизбежного в таких случаях, как вынужденный выход Кернеса из игры престолов", – отмечает Капустин.

В отсутствие Кернеса на Харьков могут позариться многие политики, считает он.

"Ведь Харьков – это слишком лакомый кусок, на дележ которого найдется очень много желающих. От распальцованных киевских чиновников до разномастных бандитов. Которые со всех сторон яростно набросятся на город, руководствуясь старым постулатом "Як не з'їм, то понадкусюю"… Однако фактор Ярославского легко остудит пыл алчущих и жаждущих. А наиболее прозорливые политики, если предвыборное поле таки освободится, начнут искать у Ярославского поддержку. Потому что публичная поддержка Ярославского – это голоса харьковчан. И заголовки в СМИ "Александр Ярославский решил поддержать на выборах мэра кандидата N" во многом предопределят исход голосования 25 октября…" – подытожил экс-депутат.

https://www.facebook.com/kapustin.andrei/posts/4405191279522235

Кернес заразился коронавирусом в начале сентября. В начале текущей недели из-за ухудшения состояния мэра госпитализировали в одну из харьковских больниц. Директор департамента по вопросам информации и связям со СМИ Юрий Сидоренко заявлял, что из-за ранения, которое Кернес получил в 2014 году, и на фоне COVID-19 мэру стало хуже. Слухи о коме, инсульте и подключении городского головы к аппарату ИВЛ в мэрии не подтверждали

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии и госпитализировали в клинику "Шарите". Его пасынок Родион Гайсинский в тот же день сообщил, что состояние здоровья политика стабильное, 18 сентября написал, что Кернес чувствует себя гораздо лучше.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, Александр Ярославский, местные выборы
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