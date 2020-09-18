Кернес чувствует себя гораздо лучше – пасынок

Мэру Харькова Геннадию Кернесу, который с 17 сентября проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", стало "намного лучше", сообщил его пасынок Родион Гайсинский.

Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится на лечении в клинике "Шарите" в Германии, улучшилось. Об этом 18 сентября сообщил его пасынок Родион Гайсинский в Instagram.

Кернесу "намного лучше", отметил Гайсинский.

"К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную информацию", – добавил он.

Скриншот: Instagram / rodiong

Кернес заразился коронавирусом в начале сентября. В начале текущей недели из-за ухудшения состояния мэра госпитализировали в одну из харьковских больниц. Директор департамента по вопросам информации и связям со СМИ Юрий Сидоренко заявлял, что из-за ранения, которое Кернес получил в 2014 году, и на фоне COVID-19 мэру стало хуже. Слухи о коме, инсульте и подключении городского головы к аппарату ИВЛ в мэрии не подтверждали.

В связи с этим в ночь на 17 сентября Кернеса доставили в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии и госпитализировали в клинику "Шарите". Гайсинский 17 сентября сообщил, что состояние здоровья политика стабильное.