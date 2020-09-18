Перелет в Германию и лечение Кернесу обошлись в 5,8 млн грн

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого с COVID-19 перевезли на лечение в Германию, потратил 1,7 млн грн на перелет, 4,1 млн грн – на оплату медицинских услуг.

За медицинские услуги и перелет в Германию на спецборту мэр Харькова Геннадий Кернес заплатил около 5,8 млн грн.

17 сентября мэр Харькова подал в Нацагентство по противодействию коррупции два сообщения о существенном изменении материального положения. Согласно первому, Кернес потратил 1,7 млн грн на специализированные авиационные транспортные услуги, во втором идет речь об уплате 4,1 млн грн за получение медицинских услуг.

Обе услуги мэр Харькова оплатил 16 сентября.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел, а на прошлой неделе был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес в коме. В горсовете заявили: мэр на больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе.

Врачи оценивают состояние Кернеса как стабильно тяжелое, но он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал 15 сентября директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко. Он подтвердил, что у Кернеса COVID-19.

16 сентября ZN.UA, ссылаясь на источники в близком окружении мэра Харькова, написало, что у него случился инсульт на фоне коронавируса. Инсульт якобы произошел несколько дней назад и вызвал нарушение речи "и не только". Пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская в комментарии "ГОРДОН" не подтвердила и не опровергла это сообщение, заявив о конфиденциальности такой информации.

Издание Kharkiv Today писало днем 16 сентября, что на медицинских консилиумах приняли решение о необходимости транспортировки Кернеса за границу. На фоне основного заболевания Кернеса, который с 2014 года прикован к инвалидному креслу, лечение коронавирусной болезни COVID-19 затруднено, сказал источник издания.

По данным собеседников LB.ua, инфекция спровоцировала обострение хронических болезней мэра.

Ночью 17 сентября Кернес на самолете Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, прибыл в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии.

Фукс уточнил, что Кернес прилетел на лечение в немецкую клинику "Шарите". Пасынок Кернеса Родион Гайсинский 17 сентября опроверг информацию об инсульте и сообщил, что состояние здоровья политика стабильное.