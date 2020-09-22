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Соловей: В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от людей Суркова $500 млн за то, чтобы сдать Харьковскую область РФ. В целом речь шла о $2 млрд

По информации российского политолога, доктора исторических наук Валерия Соловья, Кремль в 2014 году хотел подкупить руководство Харькова и Харьковской области для того, чтобы регион "хлебом-солью встретил российские танки". В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Соловей заявил, что первый транш в размере $500 млн представители тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова передали мэру Харькова Геннадию Кернесу, тогдашнему председателю Харьковской областной госадминистрации Михаилу Добкину, а также бизнесменам Павлу Фуксу и Юрию Дименту, но когда спецоперация не удалась, не все из них согласились вернуть деньги россиянам.

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Соловей: Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник
Соловей: Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник
Фото: Московская правозащитная группа / Facebook

Российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей утверждает, что в 2014 году российское руководство подкупило руководство Харькова и Харьковской области. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

"Могу сказать, что Украине очень повезло (понимаю, что это звучит цинично и двусмысленно), что она отделалась только Донбассом. Потому что планы были более обширными. Они начали осуществляться в январе – феврале 2014 года, когда ряд руководителей Харьковской области и Харькова получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации", – сказал Соловей.

По его данным, деньги получили мэр Харькова Геннадий Кернес, тогдашний председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, а также бизнесмены Павел Фукс и Юрий Димент.

"Они получили часть денег от людей [тогдашнего помощника президента РФ Владислава] Суркова. [В целом] речь шла о сумме $2 млрд. За это Харьков должен был первым открыть свои ворота и встретить хлебом-солью российские танки. Я нисколько в данном случае не гиперболизирую. После того как эти планы были сломаны в силу обстоятельств, Россия потребовала вернуть аванс", – рассказал Соловей.

По информации политолога, Добкин и Фукс "вернули деньги сразу же, без разговоров, как только Кремль от них это потребовал", а Кернес и Димент "решили перехитрить Москву".

"Как вы понимаете, это не получилось... Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник (в апреле 2014 года во время пробежки в Харькове в Кернеса выстрелил неизвестный, политик выжил, то с тех пор он передвигается в коляске. – "ГОРДОН"). После этого он вернул свою долю аванса. А тот [Димент], в назидание другим, был вообще убит (Димента, который был близким другом Кернеса, застрелили в феврале 2016 года в Харькове. – "ГОРДОН")", – сказал Соловей.

Политолог убежден: Россия хотела включить в свой состав восточные, южные и часть центральных областей Украины – Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую.

"Вся территория, которая летом 2014 года стала называться в российском дискурсе "Новороссия", должна была быть – подчеркиваю!  включена в состав РФ... Никто в Кремле, когда планы [по Украине] только строились, не считал, что дело ограничится только Крымом или только Донбассом. Это считалось неуспехом и [стало] личной неудачей Владислава Юрьевича Суркова, когда дело ограничилось только Донбассом", – отметил Соловей.

Гордон уточнил, получили ли деньги руководители других украинских регионов.

"Дмитрий, я этого не знаю. Я могу с уверенностью говорить о четырех руководителях Харькова и Харьковской области", – ответил политолог.

Интервью с Соловьем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона"Трансляция начнется в 18.00.

Весной 2014 года в восточных и южных регионах Украины, в том числе в Харькове, проходили пророссийские акции протеста. Ситуация в городе обострилась 6 апреля, когда пророссийские активисты захватили облгосадминистрацию.

7 апреля 2014 года сепаратисты объявили о создании "Харьковской народной республики". В тот же день вечером продолжавшие митинг на площади Свободы сторонники Антимайдана бросили в здание облгосадминистрации "коктейль Молотова". Начался пожар на первом этаже, через пару часов его удалось локализовать.

8 апреля спецподразделение "Ягуар" провело антитеррористическую операцию по освобождению здания ОГА от сепаратистов.

Теги: Дмитрий Гордон, Крым, Михаил Добкин, Харьков, Геннадий Кернес, Донбасс, Владислав Сурков, Харьковская область, Новороссия, Валерий Соловей, российская агрессия, Юрий Димент, Павел Фукс
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