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Президент должен вступиться за Верещук перед “смотрящим” Комарницким и “схемщицей” Шлапак – блогер Шнайдер

Бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий пытается привести в Киевсовет свою команду, из-за чего закономерно возникает конфликт с нардепом и кандидатом в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ириной Верещук, которую поддерживает президент Владимир Зеленский, пишет блогер и журналист Михаил Шнайдер.

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Михаил Шнайдер: Владимир Александрович, обратите более пристальное внимание на то, что происходит с вашей политсилой в Киеве
Михаил Шнайдер: Владимир Александрович, обратите более пристальное внимание на то, что происходит с вашей политсилой в Киеве
Фото: Mihail Shnayder / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский должен вступиться за кандидата в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирину Верещук перед бывшим депутатом Киевского горсовета Денисом Комарницким, которого называют “смотрящим” за Киевом, а также депутатом Киевсовета Аллой Шлапак и нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, заявил в своем Facebook блогер и журналист Михаил Шнайдер.

“Друзья, недавно в нашем информационном пространстве проскочила новость о том, что "заслуженная cхемщица" времен Лени "Космоса" Черновецкого идет в Киевсовет по списку "Батьківщини". И тут же все вспомнили ее тесные связи с самой Юлией Владимировной, а также с молодым киевским лидером партии Виталием Нестором. Но сказав "А", необходимо говорить и "Б". А это самое "Б" заключается в том, что и Шлапак, как не раз писали СМИ, и Нестор, о чем не так давно рассказал [журналист] Денис Бигус, являются картами из колоды... столичного "смотрящего" Дениса Комарницкого. И тут важно понимать, что Комарницкий контролирует не только часть киевской "Батьківщини", но и на пару с нардепом Тищенко часть киевской команды "Слуги народа". Кстати, не без участия вышеупомянутой Шлапак”, – заявил автор.

Шнайдер отметил, что о выдвижении людей Комарницкого на местные выборы писали и другие журналисты.

“Тесные взаимосвязи протеже Комарницкого из разных и якобы противоборствующих лагерей подтверждает недавняя публикация журналиста [Евгения] Куксина. Где он рассказал о том, что "слуги" в Дарницком районе выдвигают кандидата по квоте Шлапак. И совершенно справедливо отметил, что на самом деле все это – квоты Комарницкого”, – написал он.

Блогер считает, что эта ситуация закономерно приведет к конфликту с нардепом от "Слуги народа" Ириной Верещук, которая баллотируется в мэры от этой партии и при поддержке президента.

“Кандидат в мэры Киева от президентской партии Ирина Верещук вполне справедливо считает, что имеет право привести в Киевсовет свою команду. А не команду всевозможных "смотрящих", "схемщиков" и "решал". Появилась даже информация о том, что нежелание Комарницкого со товарищи "делиться" местами в списке с Верещук привело к тому, что она серьезно раздумывала над снятием кандидатуры. И это вполне логично – ведь никто не хочет быть лицом этой крайне сомнительной компании”, – считает он.

Шнайдер убежден, что в ситуацию должен вмешаться Зеленский.

“Владимир Александрович, обратите более пристальное внимание на то, что происходит с вашей политсилой в Киеве. Ведь когда процессами начинает рулить не избранный на праймериз кандидат, а "смотрящие" эпохи [экс-мэра Киева Леонида] Черновецкого, это неправильно и недопустимо. Я считаю, что вы должны срочно вмешаться в ситуацию и заступиться за своего кандидата перед Комарницким, Шлапак и прочими Тищенко. А по-хорошему – выгнать всех этих ребят из Киева взашей”, – написал Шнайдер.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2777673089174424&id=100007952790911

Сама Верещук о своем отношении к "смотрящим" в Киеве рассказала в программе "Vласть vs Vлащенко" журналистки Наташи Влащенко. 

"Что касается "смотрящих" – это очень большая проблема. Я глубоко погрузилась в нее – я понимаю, как будет трудно. Но я считаю, что система победит. Я имею в виду систему шагов, которые будут сделаны. Первый шаг – правила: должны быть правила для всех. И здесь мое преимущество – я никогда не была в схемах, я не связана с ними понятиями "кум, брат, сват". Могу спокойно прийти и сказать: "Будет вот так", – заявила политик. 

Она добавила, что добро и поддержку на борьбу со схемой принятия решений в столице она получила от президента Владимира Зеленского. 

"Я спрашивала, могу ли я рассчитывать, что мы будем делать это вместе. Он сказал: "Конечно же, ты можешь на меня рассчитывать". Поэтому если мы берем на себя ответственность, мы должны понимать риски и готовить бронежилеты, которые нам придется надеть", – сказала Верещук.

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила ее как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева на заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского. Тогда президент отмечал, что у Верещук есть опыт руководства городом, так как в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.

Теги: Киев, выборы, Киевсовет, горсовет, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, местные выборы, Николай Тищенко, Слуга народа, Михаил Шнайдер, Денис Комарницкий, Алла Шлапак
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