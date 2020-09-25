Верещук заявила, что поддерживает законопроект о столице

Нардеп и кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук заявила, что согласна с идеей разделить должности главы Киевской городской государственной администрации и городского головы, и добавила, что это в законопроекте о столице не главное новшество.

Законопроект "О городе Киеве – столице Украины" №2143-3 может изменить ситуацию с управлением в столице, считает кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа” и нардеп от этой политсилы Ирина Верещук. Об этом она заявила в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 24 сентября.

"На самом деле 14-я статья данного законопроекта даже дает больше полномочий, расширяет те полномочия, которые на сегодня городской голова Киева [Виталий] Кличко имеет, – сказала нардеп. – В этом законопроекте закладывается отсутствие конфликта интересов: чтобы чиновники, главы коммунальных предприятий и так далее не могли быть депутатами Киевсовета. И вот тогда УДАР и другие партии, сформировавшие свой список из действующих чиновников, из действующих руководителей коммунальных предприятий, не смогут больше заниматься круговой порукой. Собственно, этот законопроект об этом".

В первом чтении законопроект был принят 3 октября 2019 года. 16 сентября 2020 года парламентариям была представлена таблица поправок к документу.

О том, что парламент может до местных выборов начать рассмотрение этого законопроекта во втором чтении, 20 сентября на киевской конференции партии "Слуга народа" заявил глава партии, народный депутат Александр Корниенко. Авторами законопроекта являются 19 нардепов, в числе которых сам Корниенко.

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева.