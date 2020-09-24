Кличко закрыл последнюю сессию действующего Киевсовета и поблагодарил депутатов за эффективность

За свою каденцию Киевсовет провел 74 пленарных заседания в течение 131 пленарного дня, депутаты рассмотрели и приняли в общей сложности почти 10 тыс. решений, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Мы пять лет работали и принимали решения для развития столицы и комфорта ее жителей Фото: kiev.klichko.org

24 сентября мэр Киева Виталий Кличко провел последнее заседание Киевсовета VIII созыва, сообщает сайт политика.

"Сегодня последнее заседание Киевсовета VIII созыва. Мы пять лет работали и принимали решения для развития столицы и комфорта ее жителей. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018–2019 годах Киевский городской совет самым эффективным местным советом. Два года подряд мы получали награду "12 звезд", которую присуждают лучшим европейским муниципалитетам или общинам, которые демонстрируют значительные достижения местной власти в привлечении общества к развитию местной демократии. Я благодарю всех депутатов, которые работали на благо Киева и киевлян", – сказал Кличко.

Он сообщил, что этот созыв Киевсовета провел 74 пленарных заседания в течение 131 пленарного дня, депутаты рассмотрели и приняли в общей сложности почти 10 тысяч решений.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.