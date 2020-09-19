"Голос" представил первую десятку списка на выборы в Киевсовет

Список партии "Голос" на выборах в Киевский городской совет возглавил бывший глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов.

"Голос" определился с первой десяткой списка на выборах в Киевсовет Фото: depositphotos.com

Киевская организация партии "Голос" на собрании в субботу, 19 сентября, утвердила первую десятку кандидатов в депутаты Киевского городского совета, сообщает агентство "Укринформ".

Список возглавил бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов. Вторым номером утверждена президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош. В первую пятерку также вошли специалист по ЖКХ и энергетике Константин Богатов, волонтер, доброволец Алина Михайлова, руководитель киевского избирательного штаба "Голоса", предприниматель Григорий Маленко.

Во второй пятерке списка – финансист, глава инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак, бывший замминистра здравоохранения Александр Линчевский, контрразведчик Василий Попатенко, правозащитница Ольга Гвоздик и координатор "Голоса" в Подольском районе столицы Дарья Васильченко.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.