"Голос" представил первую десятку списка на выборы в Киевсовет

Киевская организация партии "Голос" на собрании в субботу, 19 сентября, утвердила первую десятку кандидатов в депутаты Киевского городского совета, сообщает агентство "Укринформ".
Список возглавил бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов. Вторым номером утверждена президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош. В первую пятерку также вошли специалист по ЖКХ и энергетике Константин Богатов, волонтер, доброволец Алина Михайлова, руководитель киевского избирательного штаба "Голоса", предприниматель Григорий Маленко.
Во второй пятерке списка – финансист, глава инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак, бывший замминистра здравоохранения Александр Линчевский, контрразведчик Василий Попатенко, правозащитница Ольга Гвоздик и координатор "Голоса" в Подольском районе столицы Дарья Васильченко.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.