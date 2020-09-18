"Европейская солидарность" выдвинула в мэры Житомира предпринимательницу Зубко

Бизнесвумен, меценатка и глава общественной организации "Житомир, сделай громче" Людмила Зубко победила на праймериз "Европейской солидарности" в Житомире и представила свой "Манифест успешного города для людей".

Людмила Зубко: Нас не устраивает, когда каждый второй человек в Житомире хочет уехать за границу Фото: zhitomir.life

Партия "Европейская солидарность" определилась с кандидатурой на пост мэра Житомира, сообщает портал "Житомир Life". Политическая сила 17 сентября на конференции Житомирской территориальной организации выдвинула на мэрские выборы в областном центре предпринимательницу, меценатку и главу общественной организации "Житомир, сделай громче" Людмилу Зубко, которая накануне победила на праймериз.

Зубко представила свой "Манифест успешного города для людей".

"Мы часто слышим, что успешный город – это современный европейский город. Мы часто слышим, что успешный город – это город, в котором хочется жить и работать. Мы часто слышим, что успешный город – это Житомир мечты. Для нас успешный город – это город, который не покидают наши дети. Нас не устраивает, когда каждый второй человек в Житомире хочет уехать за границу. Нас не устраивает, когда Житомир за это все время так и не выбрался из "середнячков". У нас 16-е место в рейтинге комфортности украинских городов. Наша цель – сделать Житомир успешным городом для людей", – сказала кандидат в мэры города.

Она добавила, что своим приоритетом считает комфорт и безопасность людей, создание новых рабочих мест и борьбу с коррупцией.

В первую пятерку, которая будет баллотироваться в Житомирской городского совета от "Европейской солидарности", вошли Людмила Зубко, Вадим Лиски, Ольга Журавская, Геннадий Карпинский и Олег Горай.

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Видео: Офіційний канал Людмили Зубко / YouTube

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.