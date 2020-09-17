Отмена или корректировка постановления о местных выборах будет означать отход Украины от "красной линии" – Гармаш

Если Украина отменит или изменит текст постановления о проведении местных выборов, как этого требует Россия и подконтрольные ей боевики "ЛДНР", это никак не повлияет на работу трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказал в интервью ZN.UA, опубликованном 17 сентября.
"Пунктом данного постановления, в котором говорится о первичности передачи контроля над границей, то есть до выборов в ОРДЛО, парламент всего лишь зафиксировал "красную линию", определенную президентом [Украины Владимиром] Зеленским и много раз им заявленную: сначала граница, потом выборы", – отметил Гармаш.
Он подчеркнул, что ультиматум России неконструктивен.
"Это просто повод заблокировать переговорный процесс. И удовлетворение ультиматума никак не повлияет на прогресс в ТКГ, наоборот, потакание агрессору создаст ему стимул требовать новых и новых уступок, снова и снова блокировать переговоры. Но еще хуже то, что отмена или корректировка этого постановления будет означать отход Украины от "красной линии". Это создаст прецедент, когда мы уже не сможем в ходе переговоров в ТКГ или на нормандском уровне сказать, что норма о границе после выборов неприемлема для украинского общества и никогда не пройдет в украинском парламенте. Нам в ответ скажут, что уже прошла и общество уже приняло ее", – сказал журналист.
Отменяя или корректируя постановление по требованию РФ, Украина, по сути, признает возможность проведения выборов без контроля над границей, отметил Гармаш.
"Это даст противнику возможность требовать реализации комплекса мер в полном объеме, в том числе в той части, где говорится, что сначала выборы, а потом граница", – добавил он.
Гармаш обратил внимание, что требование выдвигает "не российская делегация, а ее марионетки из ОРДЛО".
"Таким образом, они пытаются зафиксировать субъектность ОРДЛО как стороны конфликта и переговоров, что неприемлемо для Украины", – подытожил он.
Гармаш рассказывал, что Россия требует от Украины пересмотра постановления о местных выборах, из-за этого работа политической подгруппы заблокирована.
Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.
11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров советников глав держав "Нормандской четверки" в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.