Отмена или корректировка постановления о местных выборах будет означать отход Украины от "красной линии" – Гармаш

Изменение или отмена постановления о проведении местных выборов в Украине создаст прецедент: Киев после этого не сможет в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе заявить о неприемлемости проведения выборов в ОРДЛО до получения контроля над границей, заявил член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

Если Украина отменит или изменит текст постановления о проведении местных выборов, как этого требует Россия и подконтрольные ей боевики "ЛДНР", это никак не повлияет на работу трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказал в интервью ZN.UA, опубликованном 17 сентября.

"Пунктом данного постановления, в котором говорится о первичности передачи контроля над границей, то есть до выборов в ОРДЛО, парламент всего лишь зафиксировал "красную линию", определенную президентом [Украины Владимиром] Зеленским и много раз им заявленную: сначала граница, потом выборы", – отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что ультиматум России неконструктивен.

"Это просто повод заблокировать переговорный процесс. И удовлетворение ультиматума никак не повлияет на прогресс в ТКГ, наоборот, потакание агрессору создаст ему стимул требовать новых и новых уступок, снова и снова блокировать переговоры. Но еще хуже то, что отмена или корректировка этого постановления будет означать отход Украины от "красной линии". Это создаст прецедент, когда мы уже не сможем в ходе переговоров в ТКГ или на нормандском уровне сказать, что норма о границе после выборов неприемлема для украинского общества и никогда не пройдет в украинском парламенте. Нам в ответ скажут, что уже прошла и общество уже приняло ее", – сказал журналист.

Отменяя или корректируя постановление по требованию РФ, Украина, по сути, признает возможность проведения выборов без контроля над границей, отметил Гармаш.

"Это даст противнику возможность требовать реализации комплекса мер в полном объеме, в том числе в той части, где говорится, что сначала выборы, а потом граница", – добавил он.

Гармаш обратил внимание, что требование выдвигает "не российская делегация, а ее марионетки из ОРДЛО".

"Таким образом, они пытаются зафиксировать субъектность ОРДЛО как стороны конфликта и переговоров, что неприемлемо для Украины", – подытожил он.

Гармаш рассказывал, что Россия требует от Украины пересмотра постановления о местных выборах, из-за этого работа политической подгруппы заблокирована.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров советников глав держав "Нормандской четверки" в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление.