Для успеха каждого региона местные выборы не менее важны, чем выборы президента или парламента – Зеленский

Важно, чтобы каждый регион Украины сам определял свои приоритеты, считает президент Владимир Зеленский.

Для регионов Украины местные выборы такие же важные, как выборы президента или Верховной Рады. Об этом 17 сентября во Львовской области заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, информирует его сайт.

"Я хочу попросить жителей каждой области ответственно отнестись к местным выборам, которые будут 25 октября. Для успеха каждого региона они не менее важны, чем президентские или парламентские", – сказал он.

Президент отметил, что "каждый регион является незаменимым игроком в большой украинской команде, и только вместе эта команда может победить, стать сильной, современной страной".

Он напомнил, что регионы получили "значительные полномочия и финансирование".

"Но важно также, чтобы каждый регион сам понимал, куда именно ему следует двигаться. Определил свои приоритеты и конкурентные преимущества, которые нужно развивать. Собственно, для этого и были созданы стратегии развития украинских регионов", – подчеркнул Зеленский.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.