"Баллотироваться можно, участвовать в агитации – нет". Шмыгаль прокомментировал участие Степанова в выборах

В случае участия в агитационных мероприятиях министру здравоохранения Украины Максиму Степанову необходимо будет брать отпуск, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль (на фото) отметил, что агитационных мероприятий при участии Степанова пока не планируется Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Участие министра здравоохранения Украины Максима Степанова в местных выборах не противоречит законодательству. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 18 сентября во время "Часа вопросов к правительству", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Об участии в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не участвует в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон позволяет. В случае участия в агитационных мероприятиях для этого необходимо будет брать отпуск. На сегодня такие мероприятия не планируются", – сказал премьер.

Степанов заявил о своем участии в местных выборах 16 сентября.

"Исторически так сложилось – мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал президент", – сказал министр.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Степанов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат Украина" (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). У Степанова есть медицинское образование, он окончил Донецкий национальный медицинский университет по специальности "хирург". Министром здравоохранения Степанова назначили 30 марта. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца.