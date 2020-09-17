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Арахамия об участии Степанова в местных выборах: Я бы на его месте этого не делал

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что не понимает, как министрр здравоохранения Украины Максим Степанов сможет совмещать свою должность с работой в Одесском областном совете.

Степанов заявил о своем участии в местных выборых 16 сентября.
Степанов заявил о своем участии в местных выборых 16 сентября.
Фото: Максим Степанов / Facebook

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментрировал решение министра здравоохранения Украины Максима Степанова возглавить список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский облсовет. Об этом сообщил "Цензор.НЕТ".

"Я бы на его месте этого не делал. Я не понимаю, как можно по совместительству работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии", – сказал Арахамия.

По его словам, Степанова вызовут на фракцию партии.

"Если у него есть такие планы, пусть заранее сообщает, потому что это большой и важный вопрос", – считает глава фракции.

Степанов заявил о своем участии в местных выборых 16 сентября.

"Исторически так сложилось – мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал президент", – сказал министр.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Степанов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат Украина" (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). У Степанова есть медицинское образование, он окончил Донецкий национальный медицинский университет по специальности "хирург". Министром здравоохранения Степанова назначили 30 марта. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца. 

Народный депутат от "Голоса" и экс-замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская 16 сентября сообщила о намерениях Степанова выдвигаться в облсовет от "Слуги народа". Она связала это с его возможным уходом с должности министра. "Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот такие министерские избирательные букеты", – написала Бобровская. 

В мае парламентская фракция "Голос" призывала отправить министра здравоохранения в отставку. Народные депутаты заявили, что Минздрав под руководством Степанова провалил закупку защитных костюмов для медицинских работников, а также выступает за свертывание медицинской реформы.



Теги: Министерство здравоохранения, выборы, местные выборы, Максим Степанов, Слуга народа, Давид Арахамия
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