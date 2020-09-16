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В Украине в 2,5 раза увеличат тариф на экстренную медицинскую помощь – Степанов

Сейчас тариф на предоставление скорой медицинской помощи в Украине составляет 164 грн. Минздрав Украины предлагает в 2021 году увеличить его до 412 грн, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов (в центре): Когда мы говорим о повышении тарифа на предоставление экстренной медпомощи, то надо установить соответствующие индикаторы качества
Степанов (в центре): Когда мы говорим о повышении тарифа на предоставление экстренной медпомощи, то надо установить соответствующие индикаторы качества
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Тариф на предоставление экстренной медицинской помощи в 2021 году планируют увеличить в 2,5 раза. Об этом 16 сентября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, который транслировался в Youtube.

"Сейчас тариф составляет 164 грн. До этого было 116 грн. На следующий год мы предложили, чтобы это было 412 грн. По нашим подсчетам, новый тариф будет покрывать все расходы на предоставление этой медицинской услуги", – считает Степанов.

По его словам, сумма, которая ежемесячно отводится на экстренную помощь, считается по формуле: количество проживающих в городе людей умножается на 164 грн. Эти средства идут на зарплату сотрудников, горючее для машин скорой помощи и медицинские средства.

"Когда мы говорим о повышении тарифа на предоставление экстренной медицинской помощи, то надо установить соответствующие индикаторы качества. Первый – время приезда. Сейчас только 31% бригад доезжают в сроки, установленные государством. На следующий год мы закладываем, что будет не менее 60%, в 2022 году – 75%, а на 2023  не менее 85%", – сообщил Степанов.

Он подчеркнул, что обсуждал установление индикаторов и критерии качества с работниками службы скорой помощи, они поддержали инициативу.

В мае 2019 года Минздрав Украины начал первый этап трансформации системы экстренной медицинской помощи. На реализацию пилотного проекта реформирования в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве в госбюджете было предусмотрено 922,5 млн грн.

Одной из задач реформирования было названо обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит получать информацию о состоянии каждого вызова в определенное время.

В Украине планируют ввести принцип экстерриториальности в работе экстренной медпомощи, "скорая" будет выезжать на вызовы без привязки к области. Об этом 31 июля сообщил Степанов.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, скорая помощь, медики, Минздрав, Максим Степанов
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