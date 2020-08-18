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Минздрав Украины намерен неэффективно потратить 5,3 млрд грн – бывший замглавы Одесской ОГА

Минздрав планирует купить в приемные отделения опорных больниц в госпитальных округах 48 ангиографов, 161 компьютерный томограф и 135 эндоскопических стоек на общую сумму 5,3 млрд грн, однако это не то оборудование, которое нужно медучреждениям, считает бывший замглавы Одесской облгосадминистрации Сергей Калинчук.

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Калинчук предполагает, что в Минздраве решили провести тендеры таким образом, чтобы получить "ожидаемый результат"
Калинчук предполагает, что в Минздраве решили провести тендеры таким образом, чтобы получить "ожидаемый результат"
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Бывший замглавы Одесской облгосадминистрации Сергей Калинчук в блоге для издания LB.ua заявил, что Министерство здравоохранения Украины намерено неэффективно потратить 5,3 млрд грн.

Калинчук напомнил, что Кабинет Министров постановлением №613 от 8 июля выделил эту сумму на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц в госпитальных округах.

По его данным, Минздрав планирует купить в приемные отделения 48 ангиографов, 161 компьютерный томограф и 135 эндоскопических стоек.

"Оснащение приемных отделений медоборудованием связано с реформированием системы экстренной медицинской помощи (ЭМП), которое было начато еще в 2012 году с принятием закона "Об экстренной медицинской помощи". Идея заключалась в том, чтобы создать в украинских больницах аналоги европейским и американским Emergency Departments", – пишет Калинчук.

Анализируя приказ Минздрава "Об утверждении примерного табеля материально-технического оснащения отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи" от 19 мая 2020 года, он пришел к выводу, что оборудование, которое планируют приобрести, не относится к отделению ЭМП.

Кроме того, по данным за 2019 год, отмечает Калинчук, ангиографы в Украине для оказания помощи плановым и ургентным больным в реперфузионных центрах "уже есть и в достаточном количестве". Поэтому, по его мнению, в отделениях ЭМП они будут простаивать.

Он также обратил внимание на то, что в постановлении Кабмина идет речь о закупке оборудования в приемные отделения. В профильном законе "Об экстренной медицинской помощи" формулировка "приемные отделения" отсутствует, там идет речь об отделениях ЭМП, добавил Калинчук.

"Для реализации всего этого проекта с "приемными отделениями" в Минздраве в июне этого года была создана рабочая группа, которая разрабатывала медико-технические требования [МТТ] на закупку необходимого для отделения ЭМП оборудования. И сначала МТТ разрабатывались на аппараты ИВЛ, мониторы пациента, дефибрилляторы, аппараты УЗИ, рентгены, электрокардиографы – на аппаратуру, которая в первую очередь необходима для диагностики, мониторинга и лечения пациентов. Но по непонятным причинам уже через две недели после начала подготовки этих МТТ руководством Минздрава было принято решение изменить состав рабочей группы и отказаться от всего оборудования, необходимого непосредственно для отделения ЭМП, а централизованно закупить только ангиографы, КТ и эндоскопические стойки", – пишет Калинчук.

Он предполагает, что в Минздраве решили провести тендеры таким образом, чтобы получить "ожидаемый результат".

По мнению Калинчука, такая позиция вредна. "Вредна для врачей, которые неизвестно на каком оборудовании будут диагностировать и лечить пациентов. Вредна и даже смертельна для пациентов, которые из-за нерациональных трат бюджетных денег так и не получат эффективную медицинскую помощь", – подытожил он.

Калинчук – врач. Он был главврачом Одесской областной клинической больницы, в 2013–2015 годах занимал пост замглавы Одесской ОГА.

Теги: Минздрав
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