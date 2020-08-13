Е-больничные в Украине запустят в 2021 году – Минздрав

Тестирование упрощенной модели системы электронных больничных в Украине выявило определенные недостатки, которые необходимо устранить, сообщил сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

В июле в минздраве обещали, что электронные больничные должны появиться до конца лета Фото: depositphotos.com

Минздрав Украины завершил тестирование упрощенной модели системы электронных больничных. Об этом на брифинге 13 августа сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, отмечается на Facebook-странице ведомства.

Он подчеркнул, что тестирование выявило определенные недостатки, которые будут устранены, и с начала 2021 планируется полноценный запуск е-больничных с полной интеграцией в eHealth.

Замминистра также сообщил, что в сентябре электронную версию медицинского заключения о рождении в рамках проекта "еМалятко".

"Она станет удобной электронной заменой бумажной формы 103 для большинства новорожденных", – добавил он.

Кроме того, Минздрав разрабатывает электронный кабинет пациента, который будет интегрироваться в приложение "Дія".

2 июля Кучер обещал, что электронные больничные должны появиться до конца лета.

В январе тогдашний заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль говорил, что электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.

В марте незадолго до отставки тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что электронные больничные будут введены 1 апреля 2020 года.